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Всемирный банк: в 104 странах мира есть ограничения в работе для женщин
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Всемирный банк: в 104 странах мира есть ограничения в работе для женщин 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Всемирный банк подготовил исследование на тему равноправия в мире. Эксперты выяснили, что в 104 государствах имеются законодательные ограничения, препятствующие продвижению женщин в бизнесе и экономике. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Уточняется, что в 18 странах мужья могут официально запретить своим супругам устраиваться на работу. Также в ряде государств для лиц женского пола полностью закрыты сектора экономики с высокой зарплатой.
В 59 государствах все еще не приняты законы о домогательствах, в 36 странах нет наказания за бытовое насилие. В 76 государствах работающим женщинам не гарантируют возвращение на ту же должность после родов. В 37 странах могут уволить беременных сотрудниц.
Всемирный банк признал, что лучшие условия для работающих женщин созданы в США, Новой Зеландии, Испании, Канаде и Австралии. Худшими стали страны Ближнего Востока и Северной Африки.
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