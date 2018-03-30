Всемирный банк: в 104 странах мира есть ограничения в работе для женщин

Уточняется, что в 18 странах мужья могут официально запретить своим супругам устраиваться на работу. Также в ряде государств для лиц женского пола полностью закрыты сектора экономики с высокой зарплатой.

В 59 государствах все еще не приняты законы о домогательствах, в 36 странах нет наказания за бытовое насилие. В 76 государствах работающим женщинам не гарантируют возвращение на ту же должность после родов. В 37 странах могут уволить беременных сотрудниц.