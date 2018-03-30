Ещё
Дом Культуры сообщил о ценах за торжественные церемония
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дом Культуры сообщил о ценах за торжественные церемония 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В ЗАГСе структурное подразделение Городского Дома Культуры начнет работать с 9 апреля.
С 9 апреля 2018 года во Дворце бракосочетаний начинает работать структурное подразделение Городского Дома культуры, сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска.
С этого дня все заявки на проведение торжественных церемоний отдел ЗАГСа будет перенаправлять сотрудникам ГДК. В связи с этим разработан прейскурант с перечислением основных услуг, предоставляемых во Дворце бракосочетаний. Ознакомиться с ценами можно по ссылке: http://gdk.karelia.ru/img/doc/preskurant.jpg,
У каждой молодой семьи свои интересы, вкусы, возможности, потому дополнительно приглашаются фотографы, видеографы, флористы, дизайнеры и т.д. И мы ни в коей мере не запрещаем сторонним специалистам сопровождать церемонию бракосочетания, не требуем отдельной платы за съемку в залах, а наоборот, готовы помочь молодой семье выбрать лучших, посмотреть рекламный материал, узнать цены,
— пояснил директор ГДК Владимир Прикуль.
Для расширения спектра услуг и предоставления возможности работать на территории Дворца фотографам, флористам, ведущим, организаторам Дом культуры приглашает к сотрудничеству представителей свадебной индустрии. Обязательное условие — наличие официального статуса и отдельного прайса. По вопросам сотрудничества можно обратиться по телефону: 78-55-77.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Эксперт назвал страны, где производят «Новичок»: среди них США Алексея Малобродского перевели в СИЗО: на 12 человек — 8 коек Росгвардия задержала 39-летнюю женщину, разбившую дверной глазок
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вышлет украинских дипломатов156
Вторая холодная война официально объявлена718
Россия усилила военную мощь в Сирии110
Названы заработки Пугачевой и Галкина за один концерт35
Ответ России обидел США22
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение