Дом Культуры сообщил о ценах за торжественные церемония

В ЗАГСе структурное подразделение Городского Дома Культуры начнет работать с 9 апреля.

С 9 апреля 2018 года во Дворце бракосочетаний начинает работать структурное подразделение Городского Дома культуры, сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска

С этого дня все заявки на проведение торжественных церемоний отдел ЗАГСа будет перенаправлять сотрудникам ГДК. В связи с этим разработан прейскурант с перечислением основных услуг, предоставляемых во Дворце бракосочетаний. Ознакомиться с ценами можно по ссылке: http://gdk.karelia.ru/img/doc/preskurant.jpg,

У каждой молодой семьи свои интересы, вкусы, возможности, потому дополнительно приглашаются фотографы, видеографы, флористы, дизайнеры и т.д. И мы ни в коей мере не запрещаем сторонним специалистам сопровождать церемонию бракосочетания, не требуем отдельной платы за съемку в залах, а наоборот, готовы помочь молодой семье выбрать лучших, посмотреть рекламный материал, узнать цены,

— пояснил директор ГДК Владимир Прикуль.

Для расширения спектра услуг и предоставления возможности работать на территории Дворца фотографам, флористам, ведущим, организаторам Дом культуры приглашает к сотрудничеству представителей свадебной индустрии. Обязательное условие — наличие официального статуса и отдельного прайса. По вопросам сотрудничества можно обратиться по телефону: 78-55-77.