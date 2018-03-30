Екатерина Троицкая: «Интерактивный портал „Решаем вместе!“ в ближайшее время будет доступен жителям всей области»

В ближайшее время жители всей Ярославской области смогут пользоваться интерактивным порталом «Решаем вместе!». Он уже успешно работает в городских округах и в большинстве муниципальных районов. К настоящему времени неохваченными были только Некоузский и Брейтовский МР. Сегодня соглашения о работе ресурса на этих территориях подписаны с главами районов в Правительстве области.

— По поручению губернатора Дмитрия Миронова был разработан график подключения всех городов и районов к интерактивному порталу «Решаем вместе!», — отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. — Процесс практически завершен. Хочу отметить, что к концу года планируется включение показателя о вовлеченности портала в систему «Рейтинг-76». Надеюсь, это будет способствовать более ответственному отношению органов местного самоуправления к отработке сообщений.

Интерактивный портал «Решаем вместе!» является одним из инструментов взаимодействия между жителями и органами исполнительной власти. Это одноименное продолжение губернаторского проекта инициативного бюджетирования.

Главной целью создания портала является вовлечение жителей в процесс управления регионом через возможность осуществления контроля за деятельностью органов власти в различных сферах.

В Некоузском и Брейтовском районах в ближайшее время будут проведены необходимые для функционирования ресурса технические работы. После этого решить свои вопросы, отправить пожелания и предложения через портал «Решаем вместе!» сможет житель любого муниципального образования региона.

— Портал «Решаем вместе!» работает с конца прошлого года и за это время уже стал достаточно известен, зарекомендовав себя как эффективный инструмент взаимодействия граждан и органов власти, — сказал глава Некоузского муниципального района Сергей Некрутов. — Мы готовы к подключению и уверены, что жители нашего района по достоинству оценят ресурс.

На портале предусмотрено семь категорий и 23 тематики, по которым можно написать сообщение, предложение или благодарность. В течение 10 рабочих дней профильный орган власти отрабатывает проблему и присылает официальный ответ.

На ресурсе уже зарегистрировано свыше двух тысяч жителей региона. Наиболее часто граждане пишут обращения по вопросам уличного освещения и работы общественного транспорта. 69,3 процента — это сообщения о проблемах, 29,5 процента — предложения.