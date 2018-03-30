6 хитростей от тюменских приставов: они назначают свидания и даже приходят к должникам на свадьбу

Должники отказываются встречаться с судебными приставами и всеми возможными способами пытаются скрыть свое имущество. На их уловки сотрудники УФССП в последнее время нередко отвечают хитростью. Мы собрали самые интересные примеры их работы за последние несколько лет и предлагаем вам узнать, какие роли приставам приходится играть, чтобы выманить злостных неплательщиков на встречу или изъять у них ценное имущество.

Должника-алиментщика задержали в день свадьбы в ЗАГСе

Тюменцу, задолжавшему бывшей жене 82 тысячи рублей, судебным приставам пришлось испортить праздник. Мужчина не платил алименты, не жил по месту прописки и долгое время всячески уклонялся от встреч с сотрудниками УФССП. Узнав, что он решил в очередной раз жениться, сотрудники отдела розыска приехали на церемонию бракосочетания в ЗАГС и разлучили молодоженов. В день своей свадьбы мужчина собирался отправиться в ресторан, но вместо этого ему пришлось поехать в отдел судебных приставов. Должника-алиментщика доставили туда принудительно. На приеме он объяснил, что временно не работает, но от алиментов не отказывается и обещает ежемесячно выплачивать деньги бывшей жене.

Судебные приставы предупредили нерадивого отца об уголовной ответственности, которая предусмотрена за уклонение от выплат денег на содержание детей, а после отпустили праздновать свадьбу.

Вызвали такси и арестовали машину

Должник занимался частным извозом

В прошлом году судебные приставы под видом клиентов вызвали такси и арестовали машину. Водитель, приехавший на заказ, был злостным неплательщиком алиментов. Он задолжал своему ребенку 69 тысяч рублей.

Судебный пристав выяснил, что тюменец занимается частным извозом, и узнал его контактный номер. После этого под видом обычного клиента сотрудник УФССП заказал такси, водителем которого является разыскиваемый. В результате должник, приехав на заказ, вместо клиентов увидел судебных приставов, которые арестовали его автомобиль.

Злостного неплательщика алиментов задержали на встрече с ребенком

В феврале этого года судебным приставам пришлось отправиться на встречу мужчины с дочерью. Повод был веским — несколько лет отец не платил алименты своему ребенку, накопив долг в 800 тысяч рублей, и занимался новой семьей.

— Восемь лет назад мужчина бросил женщину с ребенком, занявшись созданием новой семьи с подругой бывшей жены, — рассказали в пресс-службе УФССП по Тюменской области . — Экс-супруге мужчина говорил, что не хочет платить алименты на дочь из-за личной неприязни к ее матери. Под разными предлогами 36-летний тюменец не исполнял законные требования приставов и скрывался от них.

Про ребенка мужчина не забыл — ранее он через суд добился установления порядка для общения с дочерью, но на встречи не приходил.

Когда долг по алиментам достиг 800 тысяч рублей, бывшая жена решила лишить отца родительских прав. Мужчина, получив повестку, мужчина начал настаивать на встрече с 11-летней дочкой и даже пару раз пришел в школу в состоянии алкогольного опьянения.

На отца завели разыскное дело, а чтобы найти его и доставить в суд, приставы решили отправиться на встречу должника с ребенком. Мужчина сопротивлялся и негодовал, но избежать наказания за неуплату алиментов не смог. Мировой судья приговорил его к 14 суткам административного ареста. Прямо из зала суда злостного неплательщика увели в камеру.

Сейчас приставы в принудительном порядке взыскивают с мужчины алименты на дочь. В последующем за уклонение от своих обязательств его привлекут уже к уголовной ответственности.

Иномарку нашли на сайте объявлений

Незаконный владелец автомобиля приехал на сделку

В 2015 году судебным приставам пришлось выдать себя за покупателей машины. В производстве у них находилось решение суда об изъятии иномарки и передачи ее законному владельцу. Установить место жительства и телефон человека, у которого находился Nissan Patrol, было невозможно. Судебные приставы объявили иномарку в розыск, но результатов это не принесло. Найти машину в итоге удалось самому взыскателю. На одном из популярных сайтов он увидел объявление о продаже похожей машины и сообщил эту информацию сотрудникам УФССП. Приставы назначили продавцу встречу, забрали автомобиль и передали его законному владельцу.

Сыграли роль парикмахера

Для того, чтобы найти имущество тюменки, задолжавшей крупную сумму денег, судебному приставу пришлось выдать себя за парикмахера. У женщины был свой салон красоты, и она задолжала за аренду помещения более 400 тысяч рублей. Решение суда о выплате крупной суммы денег тюменка игнорировала, утверждая, что никакого ценного имущества у нее нет. Судебный пристав выяснила, что у неё есть оборудование, необходимое для работы салона. Но как только началась судебная тяжба, бизнесвумен его вывезла и спрятала.

Пристав связалась с должницей по телефону и рассказала, что планирует открыть в Тюмени салон красоты. Для реализации этой бизнес-идеи ей якобы и необходимо специальное оборудование. Должница с удовольствием согласилась продать спрятанное имущество и даже показала на него документы. На оборудование в итоге наложили арест на сумму более 450 тысяч рублей. Вскоре его продадут, чтобы погасить долг, штрафы и покрыть расходы судебных приставов.

Позвали на свидание и забрали иномарку

Пристав нашла молодого человека в социальных сетях и предложила познакомиться

Иногда, чтобы найти и изъять имущество должников, сотрудникам УФССП приходится проявлять не только хитрость, но и обаяние. Одна из таких историй произошла буквально на днях. Мужчина, задолжавший больше миллиона рублей, пытаясь скрыть одну из своих машин, решил передать ее третьему лицу. Судебные приставы выяснили, что иномарка находится у молодого человека, нашли его в социальных сетях, познакомились и назначили свидание. Возвращаться домой доверчивому тюменцу пришлось одному и пешком. Судебные приставы арестовали машину должника, изъяли и передали на спецстоянку для последующей реализации.

В списках должников у приставов числятся тысячи тюменцев, которые, кажется, и не думают возвращать деньги. Чаще всего горожане не хотят платить административные штрафы по налогам, но бывают истории и поинтереснее. Так, например, в управлении корреспонденту 72.ру рассказали, что самая большая задолженность имеется у мужчины, который одолжил у знакомого 445 миллионов рублей. Рейтинг других отъявленных должников Тюмени ищите тут.