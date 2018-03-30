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Общегородские субботники пройдут в районе
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Общегородские субботники пройдут в районе 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Уважаемые жители!
В целях приведения территории и объектов инфраструктуры района Арбат города Москвы в порядок после зимнего периода 14 и 21 апреля 2018 г. состоятся общегородские субботники для уборки и благоустройства по следующим адресам:
14 апреля 2018 года:
ул. Поварская, д. 17-19 (Сквер)
Новинский б-р., д. 1S, д. 18, стр. 1,2,3, д. 18. А, Б  Новинский б-р., д. 10-12  ул. Н. Арбат, д.29 (пустырь)
21 апреля 2018 года:
Спасопесковский пер. — сквер
ул. Знаменка, д. 12 (сквер)
Смоленская наб., д.5/13  Активных граждан приглашаем принять участие в данных мероприятиях. Начало субботников и выдачи инвентаря будут производится по вышеуказанным адресам начиная с 1000.
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