Общегородские субботники пройдут в районе

Уважаемые жители!

В целях приведения территории и объектов инфраструктуры района Арбат города Москвы в порядок после зимнего периода 14 и 21 апреля 2018 г. состоятся общегородские субботники для уборки и благоустройства по следующим адресам:

14 апреля 2018 года:

ул. Поварская, д. 17-19 (Сквер)

Новинский б-р., д. 1S, д. 18, стр. 1,2,3, д. 18. А, Б Новинский б-р., д. 10-12 ул. Н. Арбат, д.29 (пустырь)

21 апреля 2018 года:

Спасопесковский пер. — сквер

ул. Знаменка, д. 12 (сквер)

Смоленская наб., д.5/13 Активных граждан приглашаем принять участие в данных мероприятиях. Начало субботников и выдачи инвентаря будут производится по вышеуказанным адресам начиная с 1000.