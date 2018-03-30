Алексей Воробьев рассказал, как встал на ноги после тяжелого недуга

Уже несколько недель программа Елены Малышевой о здоровье выходит в обновленном формате. Чуть ли не каждый эфир к телевизионному доктору и ее коллегам приходят звездные гости и рассказывают о своих болезнях — существующих или уже вылеченных. Гостем нового выпуска «Жить здорово!» стал Алексей Воробьев . Актер и музыкант вспомнил, как пять лет назад ему диагностировали инсульт. По словам Воробьева, восстановление после столь серьезного недуга было тяжелым. Иногда артист впадал в отчаяние и опускал руки, но, благодаря профессионализму медиков и поддержке близких людей, кризисный период миновал.

Алексей Воробьев признался, что реабилитация после инсульта была для него тяжелым периодом в жизни/Фото: кадр из передачи

"У меня рука висит… я брал ее здоровой рукой и махал врачам. Лицо перекошено, а я отвечал докторам: «Да, вы что?». Я все время веселился, но как только все уходили, я всегда плакал. Потому что при всех я очень сильно бодрился. Я был уверен, что проснусь завтра, и все будет хорошо", — вспомнил Воробьев о периоде, когда лежал в больнице. Дабы восстановить утраченные способности, он развивал мелкую моторику, собирая детский конструктор, долгое время ему также делали иглоукалывание всей парализованной части тела, петь получилось лишь спустя несколько месяцев реабилитации.

Елена Малышева считает, что Воробьеву, как и тем, кто пережил инсульт, нужно регулярно наблюдаться у врачей/Фото: кадр из передачи

К счастью, сейчас все позади. Воробьев успешен и востребован, однако, по мнению Елены Малышевой, Алексею, как и всем тем, кто столкнулся с подобным диагнозом, стоит регулярно наблюдаться у врачей и тщательно следить за своим здоровьем.