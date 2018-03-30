Архитекторы проекта «Парк Яуза» удостоены награды на международном фестивале

Авторский коллектив московских архитекторов, который работал над проектом по благоустройству «Парка Яуза», удостоен награды на международном фестивале «Дом на Брестской приглашает: архитектура, дизайн, ландшафт».

Их проект по созданию нового рекреационного маршрута на заповедной тропы в районе Чукотского проезда отмечен в номинации «Планировка и планирование ландшафтов и зеленого каркаса городов». Для пешеходов здесь были оборудованы деревянные помосты из лиственницы шириной в несколько метров. А в качестве опор были использованы сваи. Тропа проходит по болотистой местности, поэтому использован прием с настилами. По ним горожане смогут беспрепятственно прогуливаться по территории парка, любуясь всеми богатствами окружающей среды.

— Часть мостовой конструкции выполнена из алюминиевого сплава, что является новым и современным решением, — рассказал депутат Мосгордумы , президент Московского государственного строительного университета, руководитель авторского коллектива, работавшего над проектом, Валерий Теличенко

При этом деревянные настилы, по его словам, органично вписались в окружающую среду.

Появились на благоустроенном участке навигационные стенды и указатели — они были разработаны специально для «Парка Яуза». Причем они не только помогут сориентироваться на местности, но и расскажут об особенностях флоры и фауны конкретной территории.

— Мы старались создать удобную и информативную среду для прогулок, — рассказал руководитель архитектурного бюро, которое работало над проектом «Парка Яуза», доцент Московского государственного строительного университета Кирилл Теслер. — Новая экотропа позволяет не только с комфортом передвигаться по заболоченным участкам береговой полосы, но и познавать свой район. Вдоль помоста мы установили информационные стенды и таблички, рассказывающие о представителях флоры и фауны этого места.

Всего в международном конкурсе участвовало 250 проектов, которые представляли свыше сотни организаций и отдельных авторов, занятых архитектурным, дизайнерским, ландшафтным проектированием.

Напомним, идея создать на территории Яузы парковую зону появилась в 2014 году — ее озвучили жители Северо-Восточного административного округа города. Суть проекта заключается в том, чтобы объединить более 24 километров береговой линии в единое парковое пространство. После завершения всех работ (они выполняются поэтапно) «Парк Яуза» станет самой большой в мире зеленой зоной, которая протянется по обе стороны реки в границах города.

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