Участница шоу «Голос. Дети» Эден Голан: «Никто не заставляет меня петь…» 

На слепые прослушивания Эден Голан пришла с песней Рианны Love On the Brain («Любовь в моей голове»). Мягкие вокальные переливы в стиле Уитни Хьюстон и Адель заставили Басту тут же ударить по кнопке. Два других наставника тоже несколько раз замахивались, но в итоге решилась лишь Пелагея. «Эден» переводится как «рай». Он достался Пелагее, назвавшей певицу «одаренным человечком». Высокая, стройная, длинноногая и статная девушка больше похожа на спортсменку. И это не случайно. — В три с половиной года дочь пошла на художественную гимнастику, — вспоминает мама Ольга. — Занималась в Израиле. Потом мы переехали в Москву, и для прогресса надо было переводить ее в спортивную школу. Я решила не делать этого и отдала Эден на балет. Раньше я считала, что у дочери голос для того, чтобы петь в душе. А когда она начала заниматься с педагогом, стало очевидно, что у нее талант. Семья девочки вовсе не музыкальная, ничто не предвещало творческой карьеры. В девять лет Эден напела Jingle Bells на празднике. Понравилось, увлекло. Теперь девушка учится в академии Игоря Крутого, у нее уже несколько профессионально снятых клипов. В финале детской «Новой волны», где Эден выступала от Израиля, она спела дуэтом с Сергеем Лазаревым. А на следующий год ее позвали в качестве приглашенной звезды спеть с Нюшей. Эден без труда дает интервью на английском и сама пишет музыку и тексты. Последнее с вокалистами случается не так часто. Девочка приехала из Израиля, где жила с папой, мамой и братом (на фото справа). Теперь она живет в Москве и хочет стать артисткой. Фото: Личный архив — Папа родился в Латвии, мама — на Украине, я и брат Шон — в Израиле, — рассказывает Эден. — Первым я выучила иврит. А когда мне было 6 лет, мы переехали в Москву, поскольку папа начал работать здесь (Эдди Голан был председателем совета директоров крупного банка. — Авт.), я пошла в британскую школу и научилась говорить по-английски. Никогда не думала, что начну петь. А сейчас это мечта всей моей жизни. Никто не заставляет меня это делать. Эден увлекается поварским делом — любит готовить для всей семьи, к примеру, фирменный шоколадный торт. Иногда выбирается с родителями и братом поиграть в большой теннис. Еще девушка учится в 10-м классе онлайн-школы (по российской программе соответствует восьмому). Электронный дневник, который недавно появился в России, — это полдела. У них и преподаватели преподают через интернет, по скайпу. Обучение проходит на английском. — После окончания 13-го класса я получу диплом о международном образовании, — говорит Эден. — У меня есть лучшая подруга — она из Пакистана, живет в Лондоне. В реальности мы никогда не встречались. Но я планирую поехать в Англию и встретиться со всеми одноклассниками. Мне хотелось бы стать большой певицей, звездой. И «Голос» мне в этом очень помогает.
«Голос. Дети» Пятница/21.30, Первый