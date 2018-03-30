Искатели подземных богатств: в Казахстане наградили лучших геологов

Казахстане наградили лучших геологов страны. Прошлый год для них стал особенно удачный. Специалисты обнаружили несколько десятков новых объектов. Сейчас их исследуют.

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Ожидается, что на них добудут полторы тысячи тонн золота, а также около 30 миллионов тонн меди. А в угольном бассейне Караганды обнаружили несколько миллионов кубометров метана. «Дополнительно мы решаем проблемы безопасности тех горняков, которые ежедневно спускаются под землю и рискуют своими жизнями, добывая уголь», — отметил геофизик, обладатель звания «Почетный разведчик недр республики Казахстан» Сергей Беляков

Еще геологи обнаружили титаноциркониевые месторождения. Разрабатывать в стране их только начинают.

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