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Искатели подземных богатств: в Казахстане наградили лучших геологов
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Искатели подземных богатств: в Казахстане наградили лучших геологов 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В Казахстане наградили лучших геологов страны. Прошлый год для них стал особенно удачный. Специалисты обнаружили несколько десятков новых объектов. Сейчас их исследуют.
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Ожидается, что на них добудут полторы тысячи тонн золота, а также около 30 миллионов тонн меди. А в угольном бассейне Караганды обнаружили несколько миллионов кубометров метана. «Дополнительно мы решаем проблемы безопасности тех горняков, которые ежедневно спускаются под землю и рискуют своими жизнями, добывая уголь», — отметил геофизик, обладатель звания «Почетный разведчик недр республики Казахстан» Сергей Беляков.
Еще геологи обнаружили титаноциркониевые месторождения. Разрабатывать в стране их только начинают.
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