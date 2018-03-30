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Мосгорсуд взыскал с «Мерседес-Бенц РУС» 4 млн руб. за отказ от ремонта автомобиля
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Мосгорсуд взыскал с «Мерседес-Бенц РУС» 4 млн руб. за отказ от ремонта автомобиля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мосгорсуд взыскал в пользу владельца Mercedes 4 млн руб. с компании «Мерседес-Бенц РУС» из-за неисправного автомобиля, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.
В июне 2014 г. житель столицы купил себе Mercedes. Позднее он обратился к продавцу с просьбой сделать ремонт, поскольку при движении у автомобиля пропадала тяга двигателя. В рамках гарантийного ремонта мастера обновили программное обеспечение блока управления двигателем, но впоследствии мужчина еще дважды вынужден был обращаться с просьбой о ремонте, поскольку тяга пропадала вновь. В мае 2016 г. истец обратился к ответчику с требованием полностью заменить автомобиль, однако ООО «Мерседес-Бенц РУС» отказало в запросе, поскольку неисправности в системе управления двигателем, АКПП, электронных системах якобы выявлено не было.
В 2017 г. владелец машины обратился в Тушинский районный суд с требованием взыскать стоимость автомобиля в 2,9 млн руб. и ее охранного комплекса за 60 тыс. руб., оплатить госпошлину и сумму штрафа. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Судья посчитал, что проведенные работы и экспертизы показали, что за двухлетний гарантийный срок у автомобиля не было признаков поломок.
«Апелляционная инстанция приняла во внимание тот факт, что за период гарантийного срока истец как минимум трижды обращался к ответчику по поводу имеющейся в автомобиле неисправности, при этом продавец не смог доказать, что данный дефект носит эксплуатационный характер. Суд апелляционной инстанции признал, что неисправность является производственной. Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, Мосгорсуд отменил решение Тушинского районного суда и вынес по делу новое решение, согласно которому с ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» в пользу клиента взыскано 2,9 млн руб. в счет возврата уплаченной по договору купли-продажи стоимости автомобиля, 60 тыс. руб. в счет возмещения убытков, штраф в размере 1 млн руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере 18 тыс. руб.», — рассказали в суде.
Кроме того, судебная коллегия взыскала с ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» госпошлину в бюджет столицы в размере 4,5 тыс. руб. Решение суда вступило в законную силу.
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