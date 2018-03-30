Мусорный подход: «шумные методы» оппозиции направлены на затормаживание решения проблем

Российские либералы традиционно занимает категоричную позицию, обвиняя во всем действующую власть, но при этом представители оппозиции не готовы или не способны предложить какие-то реальные подходы к решению имеющихся проблем, отмечают эксперты.

Пиар оппозиции

Печальные события последней недели, связанные с отравлением детей после выбросов на мусорном полигоне «Ядрово» и пожаром в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» с десятками жертв, в буквальном смысле пробудили российскую оппозицию.

Причем оппозиционеры сосредоточились не на решениях проблем и поиске способов по предотвращению трагических ситуаций в дальнейшем, а объявили «охоту на крайних» среди властей, параллельно создавая «информационный шум» нужной тональности в медиапространстве.

«Российские либералы традиционно занимает категоричную позицию, обвиняя во всем действующую власть, но при этом сами они не готовы или не способны взять на себя ответственность и предложить какие-то реальные подходы к решению имеющихся проблем. Во-первых, такая позиция в принципе неконструктивна. А во-вторых, они вообще не заинтересованы в выработке конкретных предложений по решению проблем.

Среди их основных задач отнюдь не решение проблем, а скорее политический пиар и попытка сохраниться на электоральном поле через противопоставление себя властям. Более того, у них отсутствует опыт решения сколько-нибудь серьезных проблем, поэтому они в принципе не знают, как их предотвращать. Поиск решений представляется им бессмысленным занятием, так как их интересует не борьба с проблемой, а борьба с властью через проблему», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев

Четкий план действий

По мнению экспертов, «шумные методы» оппозиции только затормаживают выработку механизмов решения имеющихся проблем. Как отметил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрия Песков, комментируя действия подмосковных властей по решению проблемы полигона «Ядрово», работа ведется, этого нельзя отрицать.

Четкий план действий, который избавит жителей Волоколамска от неприятных запахов с полигона, был разработан больше недели назад, и сейчас все профильные службы уже приступили к выполнению задач.