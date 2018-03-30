Главное за неделю в регионах РФ. Страна в трауре, ТЦ «под лупой» и мораторий на карьеры

ЦФО Ивановская область Воскресенскому предложили посетить станцию скорой помощи с клопами

Депутат облдумы Дмитрий Шелякин и член региональной ОП Роман Круглов побывали на станции скорой помощи в Кинешме и предложили главе региона Станиславу Воскресенскому лично убедиться в плачевном состоянии тамошнего автопарка.

Шелякин и Круглов приехали на станцию скорой медицинской помощи в Кинешме после серии резонансных публикаций в СМИ, в которых работники жаловались на нищенские зарплаты, разваливающиеся машины и отсутствие условий для отдыха между вызовами.

Дмитрий Шелякин:

«Такого развала и разрухи я еще пока не видел. Условия труда оставляют желать лучшего, машины разваливаются, ремонтируют их на улице, запчастей не хватает. Ну а самое главное — это нищенские зарплаты. А и. о. губернатора я бы настоятельно рекомендовал приехать на кинешемскую станцию скорой помощи с клопами и прокатиться на одной из машин службы».

В пресс-службе главы региона заявили, что Воскресенский находится в Москве и не может отреагировать на данное предложение.

Калужская область

Жители Тарусы протестуют против (завоза) мусора из Подмосковья

В Тарусе протестуют против мусорного полигона. Жители Тарусы устраивают акции протеста и собирают подписи против незаконного мусорного полигона на территории бывшего кирпичного завода. По их словам, туда начали свозить подмосковный мусор из Кучино.

Территория бывшего завода находится в черте города и всего в двух километрах от Оки. В понедельник, 26 марта, группа протестующих пробралась на территорию бывшего завода и обнаружила кучи свежего мусора. Несколько тысяч человек подписали петицию на имя губернатора Анатолия Артамонова с требованием закрыть свалку. Кроме того жители города направили коллективный запрос в прокуратуру.

Политолог Виталий Черников:

«Больше всего волнует жителей волнует, что «мусор будут везти не наш». Количество отводимой территории настораживает людей, потому что для калужского мусора столько территорий не нужно.

Значит, мусор будет везтись извне. Откуда, тоже понятно. Ближайший поставщик мусора, испытывающий острейшие проблемы с утилизацией и складированием, — это Москва и Московская область. Люди готовы ставить заводы, если мусор будет свой. Другое дело, если делается коммерческий проект, на котором кто-то со стороны будет зарабатывать деньги, а весь негатив будут пожинать жители.

И здесь два момента: либо здесь полное пренебрежение со стороны властей к живущим людям, либо неумение довести до людей информацию, разъяснить необходимость принимаемых мер даже в том случае, если власть права».

УрФО Свердловская область

Депутаты ЗакСО готовятся принять законопроект об отмене прямых выборов мэра в Екатеринбурге Комитет по развитию местного самоуправления Законодательного собрания области на минувшей неделе рассмотрел два законопроекта, инициатором одного является губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, второго — депутат ЗакСО Вячеслав Вегнер. В первом варианте прямые выборы мэра предлагается отменить. Во втором — соединить полномочия мэра и главы администрации в одну должность.

По принятие любого из законопроектов приведет к отмене двуглавой системы управления в столице Урала. Депутаты комитета по развитию местного самоуправления большинством голосов выбрали вариант, предложенный главой региона. Вопрос будет вынесен на ближайшее заседание ЗакСО.

Если законопроект примут, то главу Екатеринбурга будут выбирать не люди на избирательных участках, а специальная комиссия, в состав которой войдут чиновники из правительства региона и депутаты гордумы. Такая схема уже «работает» почти во всех муниципалитетах региона. Среди исключений — Екатеринбург и Нижний Тагил. «Я убежден что мы правильно приняли решение. Подобный опыт в Свердловской области уже наработан. Практика показывает, что опыт работы, чтобы управлять городом, есть не у всех кандидатов. Один глава как-то мне признался, что он победил, сел в кресло главы, а что делать не знаю. Два года он разбирался со своими обязанностями и город лишился на этот период участия во многих программах. Человек, которого выберут депутаты, должен избраться и со следующего дня уже сесть и работать. Также возрастает ответственность народных избранников за ту кандидатуру, которую они подержали», — прокомментировал законопроект корреспонденту «ФедералПресс» депутат Законодательного собрания Свердловской области Анатолий Сухов. Средний Урал посетил генпрокурор России Юрий Чайка В столице Среднего Урала Юрий Чайка находился с двухдневным визитом. В рамках него генпрокурор России провел совещание по защите прав инвесторов в Дальневосточном, Сибирском и Уральском округах. По словам Юрия Чайки, треть разрешений по заявлениям о предоставлении «дальневосточного гектара» выдана с нарушениями положенного срока. Юрий Чайка также принял участие в заседании, посвященном проблемам бизнеса. Помимо темы снижения административных барьеров для бизнеса, на заседании обсудили предстоящую прокурорскую проверку тарифов ЖКХ. Участие в заседании также принял уполномоченный по защите прав предпринимателей России Борис Титов. Само совещание проходило в «закрытом режиме».

В Екатеринбурге дан старт выборам в гордуму Первыми о начале подготовки к выборам в городскую думу объявили свердловские «единороссы». Избирательная кампания обсуждалась 29 марта на региональном политсовете партии. В частности, было решено, что праймериз на выборах в гордуму пройдут по первой, так называемой «открытой», модели: участие в них могут принять все желающие. Предварительное голосование состоится 3 июня, по результатам праймериз будут отобраны 75 человек для выдвижения. «Схема списка достаточно сложная, но она уже применялась в Нижнем Тагиле в прошлом году. У нас будет 18 одномандатников, 18 территориальных групп по три человека и три человека в общегородском списке», — пояснил глава свердловских «единороссов» Виктор Шептий. Челябинская область

В Собрании депутатов города Миасса Челябинской области прошли обыски и задержания Кроме Собрания депутатов силовики нагрянули в местные управление образования, а также имущественных и земельных отношений. Следственные мероприятия состоялись в рамках расследования уголовного дела о взятке в размере восьми миллионов рублей (статья 290 УК РФ). Фигурантами стали, по данным пресс-службы СУ СКР по Челябинской области, начальник отдела дошкольного образования администрации Миасса Татьяна Биева, некий депутат городского собрания депутатов, эксперт и местный житель. Следствие полагает, что в 2017 году подозреваемые сговорились и за счет бюджетных средств приобрели здание по завышенной стоимости. Сделка была совершена на основании фиктивной экспертной оценки. «В Миассе давнейший конфликт, он очень проблемный в плане сращивания криминала и власти еще с 90-ых годов. О том, что внутри городской власти и до сих пор не все ладно, говорит постоянное противостояние депутатского корпуса и главы (Геннадия Васькова — прим. редакции). В таком состоянии город нормально работать не может. Этот „гордиев узел“ все пытались распутать, начиная с Сумина и Юревича. По-моему, надо резать, не дожидаясь перитонитов в виде народного бунта. Сейчас там есть опасность серьезных протестных акций», — прокомментировал ситуацию политолог Андрей Лавров.

Тюменская область

Тюмень будет бороться за проведение международных соревнований по биатлону

Тюменская область будет претендовать на проведение крупных международных соревнований по биатлону в сезоне 2018-2019 годов. При этом вопрос о проведении в России чемпионата мира по биатлону остается сложным.

«Технически чемпионат-2021 уже не за Тюменью. В сентябре 2018 года заявка на его проведение вновь будет разыгрываться на конгрессе IBU. Условия более жесткие — нужно, чтобы Российское антидопинговое агентство стало членом WADA. При этом WADA требует, чтобы Россия признала доклад Макларена, на что мы никогда не пойдем. Как будет развиваться эта ситуация, предполагать достаточно сложно», — рассказал глава региона Владимир Якушев.

В Тюмени и Ишиме после пожара на Олимпийской нашли 35 зданий с горючими фасадами

В ходе проверки фасадов зданий в Тюмени и Ишиме выявлено 35 объектов, отделанных горючими материалами, в том числе и один многоквартирный дом. Нарушения были выявлены в ходе 47 экспертиз, проведенных совместно с сотрудниками МЧС. Результаты проверок были представлены на заседании специальной межведомственной рабочей группы по обеспечению законности в сфере ЖКХ.

«Прокурорами принят комплекс мер реагирования, направленных на устранение выявленных нарушений и привлечение к ответственности виновных лиц. Внесено 15 представлений об устранении нарушений закона и возбуждено 6 административных дел по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ («нарушение требований пожарной безопасности»). Прокуратура области продолжает работу по обеспечению законности в сфере ЖКХ», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Курганская область В Зауралье прошли общественные слушания о разработке месторождения урана

29 марта в селе Труд и Знание Звериноголовского района Курганской области прошли общественные слушания по подготовке к разработке месторождения урана. Речь шла о намечаемой хозяйственной деятельности и подготовке Технического задания на разработку проекта Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) «Опытно-промышленный участок скважинного подземного выщелачивания урана на Добровольном месторождении». В слушаниях приняло участие более 120 жителей района. Они внесли свои дополнения и замечания в проекты представленных документов. В их числе предложения включить в ОВОС разделы по охране недр и водоносных горизонтов, мониторинга и прогноза воздействия на водоносные горизонты, а также требование о проведении исследований статистических данных по заболеваемости в районах осуществления деятельности АО «Далур», Звериноголовском районе и средних значений по Курганской области.

Всего поступило более 50 предложений сельчан, которые им обещали учесть в дальнейшей работе.

Анатолий Южалин, ведущий геолог отдела недропользования департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области:

«Слушания провела комиссия Звериноголовского района. Пришло много людей, которые активно выступали и поддержали открытие нового производства. Были и его противники, но конкретных предложений от них почти не было. Но отмечу, что Николай Афанасьев, один из активистов группы «Курган Антиуран», в этот раз предложил дельные вещи. Он заметил, что в техническом задании не хватает изучения состояния старых скажин, которые были пробурены при поисково-разведочных работах. Он же предложил вести мониторинг состояния открытого бассейна реки Тобол. Это тоже необходимо. Теперь предстоит в течение недели обработать все предложения, в том числе письменные, и опубликовать протокол слушаний».

ХМАО-Югра

Хоккейную команду «Югра» исключили из КХЛ Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение исключить команду «Югра» из состава участников. В мае 2017 года в собственном рейтинге КХЛ «Югра» заняла последнее место. Учитывались не только спортивные результаты команд, но и такие факторы, как расходы на оплату труда игроков, привлекательность телевизионных трансляций домашних матчей, заполняемость арены, наличие долгов перед игроками и персоналом и т. д.

«Перед началом последнего сезона был озвучен ряд критериев, «Югра» им, судя по итогам, не соответствует. Но все может поменяться», — заявил директор окружного департамента спорта Игорь Губкин.

Депутата от Югры исключили из «Единой России»

Депутата Тюменской областной думы от Югры Алексея Аносова исключили из партии «Единая Россия». Причиной для этого стало нарушение устава партии. Решение было принято на заседании первичного отделения «Единой России» в Ханты-Мансийске. Аносова обвинили в организации работы наблюдателей на выборах 18 марта от штаба иного кандидата — Павла Грудинина.

«Он нарушил устав и партийную этику, настаивал на организации работы наблюдателей от штаба иного кандидата. Человеку стоило бы задуматься о том, как обеспечить выполнение указа партийного съезда о поддержке действующего президента. Однако он принял такое решение. Уверен, что этому человеку не место в рядах партии», — заявил секретарь первичного отделения ЕР в Югре Константин Пенчуков.

Ямал

Сборная Ямала стала лидером по количеству золота на Арктических зимних играх в Канаде

Сборная Ямало-Ненецкого автономного округа разделила с командой Аляски первое место в общем зачете по количеству золотых медалей на Арктических зимних играх в Канаде. В ходе соревнований ямальцы завоевали 51 золотую награду: 20 медалей высшей пробы взяли биатлонисты и 13 — фигуристки, 12 — теннисисты, четыре — представители арктического многоборья и две — бегуны на снегоступах. Кроме того, спортсмены завоевали 38 серебряных медалей и 20 бронзовых. В общем итоге у сборной Ямала 109 медалей.

«С культурными традициями Ямала участников соревнований знакомил известный ансамбль селькупской песни «Мачит коймы». Ямальские артисты выступали ежедневно на протяжении всего времени Игр. Кроме того, они стали участниками гала-концерта в городе Форт Смит», — отмечают в пресс-службе главы региона.

Глава Минтранса рассказал о дате начала строительства Северного широтного хода

Дата начала строительства ключевого объекта Северного широтного хода, моста через реку Обь, будет назначена в ближайшее время, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов на заседании итоговой коллегии.

«Львиная доля грузоперевозок проходит по Северному морскому пути от реализации крупного проекта «Ямал СПГ». Строительство железнодорожных магистралей в перспективе кратно увеличит эти объемы», — отметил глава региона Дмитрий Кобылкин.

СЗФО Санкт-Петербург Консульство США закроют Генконсульство США в Петербурге должно прекратить работу в эту субботу, такое решение принял накануне российский МИД в ответ на закрытие российского диппредставительства в Сиэтле. Ранее рассматривались варианты закрытия консульств США в Екатеринбурге или Владивостоке. После отравления в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в причастности к которому Великобритания обвиняет Россию, 24 страны выслали часть российских дипломатов. В частности, 60 сотрудников диппредставительств были высланы из США, 23 — непосредственно из Великобритании, 13 — из Украины. По последним данным, США лишится не только здания консульства на Фурштадской улице, но и особняка в Гродненском переулке, где расположена американская резиденция. «В рамках симметричного ответа на закрытие российского диппредставительства в Сиэтле, естественно должно быть закрыто консульство США в России. Если бы многие страны высылали дипломатов, массово упрекая их в шпионаже, с такой формулировкой еще можно было бы как-то формально согласиться, выслать из России такое же количество зеркально и на этом успокоиться, — сказал «ФедералПресс» политолог-американист Михаил Синельников-Оришак. — Но сейчас очень странно, под каким предлогом это было сделано и то, какие за этим следуют действия. Сегодня дипломатов выслали в связи с делом Скрипаля. Завтра найдут где-нибудь гильзу от автомата Калашникова. А кто придумал автомат Калашникова? Россия. Значит, она виновата». По его словам, неудобства для петербуржцев из-за закрытия генконсульства США в городе, не являются основанием для бездействия российских властей. Отметим, что в выдачу виз в Петербурге прекратили в сентября 2017 года после первой массовой высылки американских дипломатов.

Полтавченко грозит чиновникам

Георгий Полтавченко пообещал отставки городским чиновникам, вплоть до глав районов за плохую очистку крыш и падение наледи и сосулек, которые могут травмировать людей, правда, только со следующего года. «Мне это начинает не нравится. Скоро весна наступит, но со следующего года мы будем учитывать эффективность работы глав администраций, по оценке жителей и количеству негативных фактов», — заявил губернатор, который возглавляет город с 2011 года. Проблеме много лет — бороться с «сосулями» с помощью лазеров предлагала еще Валентина Матвиенко, когда была градоначальником. Только этой зимой в Петербурге, по данным СМИ, от падения наледи пострадали несколько десятков человек. В середине февраля Полтавченко потребовал у районных чиновников убрать сосульки «за три дня», но не помогло: после этого травмы получили еще несколько жителей города, а один погиб.

Верховный суд не вернул «гайд-парк» Верховный суд РФ не вернул Марсову полю статус «гайд-парка», которого его лишили городские власти после массовых акций сторонников Навального летом 2017 года. ВС оставил в силе решение городского суда, ранее отклонившего административный иск активистов против запрета единственного «гайд-парка» в центре Петербурга. Остальные не пользуются популярностью, поскольку находятся на окраинах. «Мы регулярно видим проявления лукавой, нечестной, неуважительной к жителям Петербурга практики согласования публичных мероприятий, для отказа регулярно используются надуманные и формальные предлоги, организация фейковых мероприятий. Наибольшую известность получили акции Алексея Навального, но несравнимо большее число отказов получали организаторы публичных мероприятий с другими целями», — сказал уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. «Власти необходимо менять подход к согласованию массовых акций. Единственное востребованное организаторами массовых акций место на Марсовом поле было ликвидировано в августе. Избирательный подход к согласованию, способствует радикализации общественных настроений, фактически провоцируют людей с активной гражданской позицией, прежде всего молодежь, на проведение несогласованных акций», — добавил он.

Греки построят мусорный завод под Петербургом Греческий консорциум Helector-Actor планирует до конца 2018 года начать строительство под Петербургом мусороперерабатывающего завода и в течение трех лет реализовать проект, сообщил генеральный директор ООО «Левашово мусоропереработка проект» (ЛМП, инвестор проекта, учрежден консорциумом) Симос Панагиотидис. Стоимость проекта оценивается в 306 млн евро, финансирование предоставит Евразийский банк развития. В настоящее время комитет по инвестициям правительства Петербурга совместно с ЛМП ведет пересмотр финансовой модели проекта. На заводе также будет запущена линия по утилизации осадков сточных вод, идущих от ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Реализация проекта поможет не только закрыть вопрос с мусором на севере Петербурга, а также позволит убрать проблему с запахом от ТКО «Новоселки», который беспокоил жителей ближайших районов», — считает аналитик исследовательского агентства «G-Урбаника» Михаил Тимофеев.

Ленинградская область Губернатор ввел мораторий на карьеры Александр Дрозденко сегодня ввел временный мораторий на разработку в регионе новых карьеров по добыче песка и щебня. Ограничение начнет действовать 1 мая и продолжится до 2020 года. Губернатор объяснил, что темпы работ высоки, и полезных ископаемых с имеющихся карьеров хватит. «Добыча песка, щебня, гранита идет десятилетиями, и острой необходимости в новых разработчиках действительно нет, учитывая, что по официальным данным песок в регионе добывают в огромных масштабах, — сказал «ФедералПресс» доктор экономических наук, преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ) Александр Осипов. — Действует 179 лицензий только на добычу песка — общим объемом 1 млрд кубических метров. Карьеры, уже существующие на протяжении многих лет, вполне позволяют обеспечивать материалами строительные объекты не только в Ленобласти, но и в других регионах России. Так что временный мораторий не подорвет возможности рынка».

Республика Карелия Контроль вернули в Минфин Министерство финансов Карелии и республиканская прокуратура заключили соглашение о совместном пресечении финансовых нарушений. Причиной стали изменения в структуре правительства региона. Ранее финансовым аудитом занимался Государственный контрольный комитет РК, однако после ареста его руководителя Виталия Галкина госструктуру ликвидировали. «Этим соглашением мы упорядочиваем то взаимодействие, которое так и так на практике осуществляется. Естественно, все акты ревизий, которые проводятся сотрудниками министерства финансов после ликвидации Контрольного комитета и так в наш адрес поступали и дальше будут поступать. Соглашение упорядочит это взаимодействие, — сказал прокурор республики Карен Габриелян. — Ну и, в том числе, здесь описано, как будут совместные проверки проводится. Всё это, в конечном итоге, направлено на контроль расходования бюджетных средств, в том числе тех, которые будут поступать при реализации федеральной целевой программы развития республики до 2020 года и по другим программам».

Псковская область Ведерников «пополнил» региональный бюджет Псковские депутаты приняли поправки в региональный бюджет. Его доходная часть увеличилась на 2,1 млрд рублей, большую часть средств — 1,6 млрд — область дополнительно получит из федерального бюджета. Средства будут направлены как на исполнение «майских» указов президента и его поручений по итогам обращения к Федеральному собранию, так и на инфраструктурные проекты. 450 млн рублей предназначены для строительства путепровода в Великих Луках, 300 млн рублей — на строительство второй очереди объездной дороги вокруг Пскова, так называемого Северного обхода. На создание дополнительных мест в яслях регион получил 244 млн рублей. Больше 100 млн рублей область получила на приобретение передвижных медицинских комплексов. 77 млн рублей будут израсходованы на ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Также увеличивается поступление средств на переселение граждан из аварийного жилья — Фонд содействия реформированию ЖКХ направил в регион 99,5 млн рублей. Заметное пополнение областного кошелька связывают с активной работой врио губернатора Михаила Ведерникова с правительством и федеральными ведомствами. «Привлечение дополнительных денежных средств в бюджет региона — это активная работа, прежде всего работа региональных властей с федеральным центром», — отметила депутат областного Собрания (фракция «Справедливая Россия») Наталья Тудакова. Ее коллега, председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию собрания Андрей Козлов отмечает, что средства пришли в начале года. «Это позволит их качественно освоить», — сказал он.

Новгородская область Мэр отчитался в последний раз В четверг перед депутатами отчитался о проделанной за год работе мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев. Это его последний отчет в текущем созыве. В предыдущие годы мэрия пережила конфликт с гордумой и два непринятия отчета, которые обнажили открытый конфликт главы города с экс-губернатором Сергеем Митиным. За последние два года дума и градоначальник примирились. На этот раз неудовлетворительную оценку поставили только два депутата — член ЛДПР Владимир Данилов и беспартийная Елена Михайлова. Фракция «Яблоко» в составе двух человек воздержалась, остальные положительно оценили работу мэра. Недавно стало известно, что мэр может пойти на новый срок, хотя ранее он заявлял о нежелании становиться главой города в третий раз. О новых перспективах на заседании думы упомянули депутаты-оппоненты Юрия Бобрышева. «Спасибо, но дальше мы уже сами, с божьей помощью», — сказал депутат Данилов. «На отчете мэра депутаты городской Думы Михайлова и Данилов, предлагая Бобрышеву не пытаться участвовать в конкурсе на должность главы администрации города, открыли сезон охоты за этой должностью. Думаю, пока эти первые глашатаи не ангажированные, просто чувствующие тренд и спешащие стать первыми творцами большого процесса, который определит судьбу города на несколько лет вперед», — сказал «ФедералПресс» новгородский политтехнолог Михаил Шимановский.

Калининградская область В школах открывают университетские классы В апреле в области стартует отбор школ, в которых откроются классы предпрофильной и ранней профильной подготовки по пяти перспективным для социально-экономического развития региона направлениям. Университетские классы создаются в рамках инновационного образовательного проекта «Звезда будущего». Он предполагает углубленное изучение профильных предметов и применение знаний на практике. К примеру, выпускники медицинских классов сразу после окончания школы смогут работать медсестрами по уходу за больными. Кроме того, школьников будут готовить по программам среднего специального и высшего образования для поступления в вузы. Первый набор на 2018–2019 учебный год станет пилотным. В этом году к проекту подключат 10 и 11 классы, а с 2019 года профильное обучение начнется с 6 класса. «Проект «Звезда будущего» будет готовить школьников по пяти направлениям: IT, инженерия, педагогика, медицина и социально-гуманитарного сектор. В пилотном проекте будут участвовать всего несколько школ, однако поступить в такой класс могут школьники со всего региона. При переходе в 10 класс они могут подать заявление именно в отобранные школы. Мы ожидаем, что конкурс на место в таком классе будет достигать пяти человек, — рассказал «ФедералПресс» заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов. — Проект уникален. Например, в Москве есть несколько медицинских и ряд инженерных классов, но организованного проекта, охватывающего весь регион, нет ни у кого. Важно, что предприятия регионального, федерального и международного (например, CISCO) уровней активно включились в разработку учебных планов, они помогут нам создать дуальную систему обучения. Уверен, что созданная система мотивирует наших школьников к достижению высоких результатов».

ДФО Резидентами свободного порта Владивосток стали сразу 10 компаний

Десяток компаний стали резидентами свободного порта Владивосток — общая сумма заявленных инвестиций по проектам составила 8,8 миллиарда рублей. На сегодняшний день резидентами являются более 500 компаний. Предполагается, что реализация всех проектов позволит создать 41 тысячу новых рабочих мест. Пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока: «За один день в Свободном порту Владивосток зарегистрированы десять новых резидентов с проектами на 8,8 миллиарда рублей. Инвесторы, действующие по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока создадут на Дальнем Востоке более полутора тысяч новых рабочих мест».

Приморский край В Приморье начнут ремонтировать самолеты из Южной Кореи Об этом сообщила пресс-служба администрации Приморского края. Российские самолеты, которые эксплуатируют в Южной Корее, планируют ремонтировать на 322 авиационном ремонтном заводе. Управляющий директор предприятия Александр Шпаков: «Сейчас мы активно наращиваем производство: договорились с Южной Кореей о ремонте российских самолетов, эксплуатируемых в этой стране, совместно с владивостокским филиалом Дубненского машиностроительного завода планируем выпускать детали для фотоаппаратов, используемых в самолетах. Также работаем над созданием центра лазерных технологий, но нам нужна федеральная поддержка».

Магаданская область Австралия хочет инвестировать в Колыму В Москве завершилась конференция «Северо-Восток: территория развития». Мероприятие организовано правительствами Магаданской области, Чукотки, Институтом геотехнологий и оргкомитетом «Майнекс Дальний Восток». В рамках конференции состоялась встреча главы Колымы Владимира Печеного и посла Австралии в РФ Питера Теша. Посол сообщил о заинтересованности бизнесменов Австралии в сотрудничестве с промышленными предприятиями региона и возможности инвестирования в добывающую отрасль Колымы. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный: «В сентябре к нам собирается приехать большая группа бизнесменов Австралии и представителей посольства Австралии в России. Это очередной шаг в развитии добывающей отрасли Колымы, это новые потенциально возможные инвестиции в регион».

СФО Кемеровская область

Смертельный пожар в торговом центре «Зимняя вишня»

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел смертельный пожар. По последним официальным данным, 64 человека погибло, из них 41 ребенок. В рамках уголовного дела задержали 7 человек, в том числе управляющую ТЦ и гендиректора кондитерского комбината, который владел зданием. По мнению следствия, глава комбината Юлия Богданова была ответственна за пожарную безопасность центра. При этом по показаниям ее сотрудников, ей не раз докладывали о неполадках в противопожарной системе, однако меры по ее исправлению так и не были предприняты.

«Пожарная безопасность — достаточно дорогое удовольствие в торговых центрах. Ну и вопрос экономии денежных средств… Хотя, насколько мне известно, системы там были установлены. Почему они не сработали надлежащим образом — это вопрос уже соответствующим компетентным органам, которые установят это в ходе следствия. У любого конструктива здания есть определенные пределы огнестойкости. Нужно понимать, что температура в очаге пожара достигает температуры свыше 1000 градусов, и, естественно, железобетонные конструкции могут выдерживать температуру строго определенное время. Тушение пожара заняло более 15 часов, естественно, что перекрытия не выдержали подобной температуры. Все, что смогли пожарно-спасательные подразделения, они сделали для спасения людей. Когда началось обрушение конструктивных элементов, личный состав был выведен в безопасное место для того, чтобы не увеличивать дополнительное количество жертв. При тушении данного пожара, там оставалось достаточно много мелких очагов, особенно внутри завалов. Соответственно, при заливке-разборке возможны повторные возгорания, которые ликвидируются средствами, которые находятся на месте. Приходя в любой торговый центр или общественное место, необходимо уметь ориентироваться на местности. Люди у нас, как правило, ориентируются на тот маршрут, которым они вошли в здание, не обращая внимания на альтернативные пути эвакуации. Пока эта культура не будет привита, будет, к сожалению, большое количество жертв. Нужно понимать, что горели этажи с большим присутствием детей, которых родители оставили в детских комнатах, в кинозалах. А те люди, которые выбрались в сторону эвакуационных выходов, оказались у дверей, которые не были разблокированы. Жертв можно было избежать, если бы нормально была организована эвакуация: открыты эвакуационные выходы, которые конструктивно там были заложены, если бы персонал был соответствующим образом натренирован, проинспектирован и действовал в соответствии с этими знаниями, а не пытался эвакуироваться самым первым», — прокомментировал «ФедералПресс» исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр» Александр Старостин.

28 марта президент РФ Владимир Путин объявил в России День траура по погибшим в Кемерово.

Красноярский край

Торговать зерном с Китаем

В администрации Красноярска на этой неделе замруководителя департамента главы города Вадим Фалалеев встретился с делегацией Китая. В состав последней вошли, помимо официальных лиц, товаропроизводители в сфере пищевой промышленности, приехавшие специально для участия в выставке. Тем не менее, главным итогом встречи считают предварительные контракты по экспорту зерна из края в Китай.

«Во время встречи обсуждались поставки зерна из Красноярского края в Китай. Для этого уже зарегистрирована компания «Изумруд Агро», ее уставной капитал составляет 100 млн рублей. Ожидается, что Красноярском экономическом форуме компания заключит два крупных контракта на поставку зерна», — подтвердили в пресс-службе администрации.

Иркутская область

Дума Иркутска наращивает авторитет

После объявления об уходе Ирины Ежовой с поста председателя думы Иркутска и обострившейся закулисной борьбе некоторых депутатов за ее место, эксперты заговорили о кризисе в представительном органе городской власти. Однако некоторые политологи считают, что политические баталии в представительном органе местного самоуправления вовсе не признак проблем, а показатель естественной борьбы почти равных сил, что может свидетельствовать о скором росте рейтинга гордумы.

«Иркутская дума до осени прошлого года была тихой и спокойной, такой умиротворенный орган представительской власти. По моему мнению, это не норма. Споры с исполнительной властью не должны быть под запретом, и вовсе не являются индикатором каких-то проблем в городе. Насколько я помню первые признаки того, что называют «кризисом» начались после возмущения некоторых депутатов тем, что городские чиновники им указывают, как именно следует голосовать по определенным вопросам. Что вполне справедливо. А борьба за кресло думского главы и должна быть яркой — это ведь возможный кандидат в мэры города», — сообщил «ФедералПресс» координатор иркутского отделения общественного движения «Голос», политолог, кандидат исторических наук Алексей Петров.

Новосибирская область

Газификация замедляется

Новосибирские парламентарии обеспокоены замедлением газификации области. На этой недели они направили обращение в адрес врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с предложением прекратить сокращение вложений области в газификацию.

В последние три года, по подсчетам новосибирских парламентариев, инвестиции регионального бюджета в отрасль снизились более чем в пять раз. Если в 2015 году на газификацию региона было выделено 540 млн рублей, то в 2017 году сумма уже составляла 97 млн рублей, а в нынешнем году на программу планируется выделить лишь 133 млн рублей. Объяснения врио министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова о том, что замедление связано со сменой генподрядчика у Газпрома, депутаты посчитали неубедительными.

«Это неубедительные цифры, мы не можем так развиваться. Мы сознательно решили выступить с обращением к врио губернатора Новосибирской области по поводу ситуации с газификацией региона, — заявил глава комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Новосибирской области Евгений Покровский. — Нет такого района Новосибирской области, где не возникало бы вопросов, связанных с газификацией. Везде нас спрашивают, когда у нас будет газ. Все понимают, что газ поднимает жизнь на принципиально новый уровень и сильно влияет на стоимость жилья».

ПФО Пермский край «Мотовилихинские заводы» признаны банкротом

26 марта Арбитражный суд Пермского края признал ПАО «Мотовилихинские заводы» банкротом. В отношении предприятия открыто конкурсное производство. С иском обратилось АО «ВНИИ „Сигнал“ (Владимирская область). Заявитель обосновывал свои требования наличием задолженности со стороны предприятия в размере 32,1 млн рублей. Между тем, в феврале на оборонном предприятии побывал замминистра обороны РФ Юрий Борисов. Он пообещал загрузить предприятие заказами до 2027 года и выразил заинтересованность в скорейшем финансовом оздоровлении производителя военной техники. На „Мотовилихе“ уверяют, что предприятие продолжит работать, выполнение гособоронзаказа сорвано не будет, увольнения шести тысячам работников не грозит.

Юрист, сотрудник Пермского регионального правозащитного центра Сергей Трутнев подтвердил, что об увольнениях на предприятии не слышал.

»Ни о каких конфликтах на предприятии я не слышал. Пока работники оттуда к нам не приходили. Скорее всего, там все решается продуманно».

Нижегородская область Олег и Никита Сорокины сложили депутатские полномочия Заместитель председателя законодательного собрания Нижегородской области Олег Сорокин и его сын Никита подали заявления о досрочном сложении полномочий депутатов областного парламента. Личные заявления депутаты передали в региональный парламент через помощников. В настоящее время Олег Сорокин арестован, он обвиняется во взяточничестве, а также пособничестве в превышении полномочий сотрудниками правоохранительных органов и соучастии с ними в похищении нижегородца Александра Новоселова, фигурировавшего в деле о покушении на Олега Сорокина в 2003 году. Никита Сорокин, по данным следствия, находится за границей. В четверг законодательное собрание Нижегородской области приняло решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Сорокиных. По мнению политолога Виктора Лысова, отставка Сорокиных носит вынужденный характер, характер начавшейся сделки уже бывшего вице-спикера заксобрания с лицами, которые стоят за его арестом. «Цель этой сделки заключается в том, чтобы максимально смягчить потенциальное наказание, ограничившись тем, что оно может быть условным. Я абсолютно уверен, что люди, которые стоят за этим, хотят не столько наказания Сорокина как какого-то потенциального преступника, сколько устранить его влияние на группу „городских“ депутатов. Не исключено, что на пути „лягут“ некоторые другие депутаты сорокинской группы, если за ними что-то есть», — рассуждает Лысов. Политолог Александр Суханов: «Большинству ясно, что это компромисс, определенное соглашение, на которое добровольно или в силу обстоятельств пошел Олег Сорокин. Заявление Никиты Сорокина только подтверждает мысль, что это запоздалая попытка Олега Сорокина вывести из-под угрозы судебного преследования членов своей семьи. В отношении самого Олега Валентиновича следствие продолжается и будет продолжаться дальше. И дело здесь не в политических преследованиях, как пишут многие наблюдатели. Все гораздо хуже. Считаю, что главная задача следствия в деле Сорокина — раскрыть коррупционные схемы, использование которых довело город до такого жуткого состояния, а муниципальное хозяйство — до финансового банкротства». По мнению заместителя председателя заксобрания Александра Табачникова, заявления Сорокиных отчасти подогрели журналисты, задавая вопрос об отсутствии депутатов на заседаниях в законодательном собрании. «С точки зрения Олега Валентиновича и Никиты, написанные заявления можно охарактеризовать как угодно, вынужденные обстоятельства или нет, но, по крайней мере, это честно: депутат не работает и пишет заявление с просьбой сложить с него полномочия», — резюмировал вице-спикер заксобрания. Кировская область Только муниципальное АО «Куприт» хочет стать регоператором ТКО в Кирове Муниципальное экологическое предприятие по переработке промышленных и бытовых отходов АО «Куприт» подало единственную заявку на конкурс по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Кирове. В соответствии с действующим законодательством, конкурс был признан несостоявшимся. Заявка АО «Куприт» проверяет на соответствие требованиям конкурсной документации. Переход на новую схему сбора и переработки мусора в Кировской области запланирован с 1 января 2019 года. В рамках реализации схемы обращения с отходами в Кировской области планируется строительство мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций, объектов по переработке отходов, строительство полигонов и ликвидация свалок. Экс-депутат городской думы Кирова Алексей Кузьмин считает, что логика городской власти в этом случае вполне понятна и правильна: «Надеюсь, что это взвешенное решение. „Куприту“ придется не только выкупить или взять в управление большинство свалок в регионе, но и приобрести мусоровозов почти на 1 миллиард рублей. При этом тариф за вывоз будет устанавливать сам оператор. Приведет ли это к неконтролируемому росту тарифа — вопрос открытый. Но логика городской власти вполне понятна и правильна — завести на предприятие крупнейший долгосрочный контракт, а затем очень выгодно для бюджета приватизировать АО, и, естественно, не за 39 миллионов рублей как планировалось в декабре 2017 года». Следком заинтересовался разрешившими строительство ЖК «Новое Сергеево» В процессе обсуждения проблем обманутых дольщиков власти и правоохранительные органы Кировской области впервые задались не только вопросом что делать, но и кто виноват. В частности, следком намерен проверить, почему чиновники администрации города Кирова выделили под строительство жилого комплекса «Новое Сергеево» затопляемый участок и выдали разрешение на его строительство. В поле зрения правоохранительных органов также попала ГК «Кировводпроект», которой вменяется ненадлежащее проведение инженерных изысканий на участке. «Все прекрасно знали, что там зона подтопления, но выдали разрешение на строительство. Геологические изыскания проводились на 100 метрах вместо 4 гектаров, и компании-проектировщику все сошло с рук. С этой стадии до стадии приемки дома в эксплуатацию по всем должностным лицам инициированы доследственные проверки. Виновные лица в стороне не останутся», — пообещал руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Кировской области Айрат Ахметшин. «Моя семья в 2015 году тоже купила квартиру в «Новом Сергеево» почти за 2 миллиона рублей. Тогда на всех сайтах, в том числе органов власти города, распространялась информация о том, что объекты строятся по государственной программе «Жилье для российской семьи». Многие знали, что этот участок весной затапливается, но думали, что чиновники бы не выдали разрешение на строительство, если бы с проектной документацией были проблемы. Ведь весь Питер на болоте построен — нужно просто правильно подобрать материалы и технологии, чтобы избежать этих проблем», — считает дольщица Татьяна Широкова.

Республика Татарстан Акции «Ак барс» банка арестованы по делу о мошенничестве в Татфондбанке Приволжский районный суд Казани арестовал 20,4% акций «Ак барс» Банка стоимостью 9,8 млрд рублей, принадлежащих Государственному жилищному фонду (ГЖФ). Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство следствия по уголовному делу о мошенничестве в потерпевшем крах Татфондбанке. Арест наложен на срок предварительного расследования. Следствие также просило арестовать земельные участки ГЖФ стоимостью 2,7 млрд руб. Однако в удовлетворении этой части ходатайства суд отказал. Напомним, имущество ГЖФ было передано в залог Татфондбанку в качестве обеспечения кредитных договоров. Руководитель группы информационной политики Госжилфонда Гузель Рахматуллина оценила стоимость арестованного пакета акций «Ак барс» Банка в 5 тыс. 580 квартир. ГЖФ намерен обжаловать решение суда об аресте имущества после получения судебного решения. «Принадлежащий ГЖФ пакет акций „Ак барс“ Банка вряд ли будет выставлен на продажу для удовлетворения требований потерпевших по делу Татфондбанка. Ведь через Госжилфонд он принадлежит правительству республики. Оно не собиралось и не будет отдавать его кому-либо еще, потому что это приведет к утрате контрольного пакета», — поясним местным СМИ аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Саратовская область Дизелестроение в Саратовской области может уйти в прошлое Дизелестроение как отдельная отрасль промышленности в Саратовской области в ближайшее время может уйти в прошлое. Из тройки крупнейших в регионе предприятий не говорится о проблемах только у «Саратовдизельаппарата». «Волгодизельаппарат» в Марксе находится на пороге продажи имущества. Другой старейший производитель — «Волжский дизель имени Маминых» в Балакове уже год как закрыт, а шансы его возродить оцениваются как призрачные. Экс-министр промышленности Саратовской области Сергей Лисовский считает, что производства в Балакове и Марксе все еще можно сохранить и возродить, если предприятия войдут в какое-нибудь крупное машиностроительное объединение. Однако времени для этого становится все меньше. Стоит упустить несколько лет — и база, в первую очередь кадровая, будет бесповоротно утеряна, а вместе с ней и весь опыт, накопленный отраслью. «К сложившейся ситуации привели, с одной стороны, процессы, происходящие в дизелестроении в целом, с другой — саратовские особенности. Правительство России недостаточно внимания уделяло развитию этой отрасли, наблюдалась ориентация на западные образцы. Работа «Волжского дизеля» была во многом нацелена на судовое дизелестроение, многие предприятия которого расположены на Украине. Когда связи прервались, начали развивать это направление в России. Но до этого момента некоторые предприятия, в том числе и «Волжский дизель», не дожили», — пояснил Сергей Лисовский.

ПАО «Т Плюс» хочет взять в концессию муниципальные тепловые Саратова Саратовский филиал ПАО «Т Плюс» (Группа компаний «Ренова») заявил о желании взять в концессию муниципальные тепловые сети областного центра, которыми сейчас компания пользуется на основании договора безвозмездного пользования. Инициативная концессия предлагает, что теплосетевое имущество может быть передано инвестору без прохождения последним конкурсных процедур. Энергетики утверждают, что предложенная компанией инвестиционная программа позволит сократить число аварий на теплосетях. Сколько потенциальный инвестор намерен вложить в саратовские тепловые сети, «Т Плюс» не сообщает, однако отмечает, что на подготовку к следующему отопительному сезону ПАО планирует направить порядка 850 млн рублей. Депутат Саратовской городской думы Геннадий Турунтаев: «Концессия возникает из-за безвыходной ситуации с городским бюджетом. Но даже в этом случае складывается ощущение, что исполнительная власть сама себе создает проблемы. В системе рыночных отношений концессионер ставит своей главной задачей извлечение максимальной прибыли, а не благоустройство. Я очень осторожно отношусь к этой идее. Если бы мы формировали бюджет на 100% от полномочий, необходимости в концессии не было бы. Инвестор, конечно, заинтересован в этом. Они посмотрели на водоканал, где заключили соглашение, сейчас депутаты подняли для них тарифы и в итоге они все свои затраты сторицей вернут. А еще не известно, каким образом они этим коммунальным хозяйством будут управлять».

Оренбургская область Власти Оренбурга готовы закрывать торговые центры через суд Глава Оренбурга Евгений Арапов заявил о готовности через суд закрывать торговые комплексы, которые вовремя не устраняют проблемы с пожарной безопасностью. Масштабные проверки в торгов-развлекательных комплексах региона начались после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». В целом Евгений Арапов оценивает ситуацию с пожарной безопасностью в торговых комплексах Оренбурга как сложную. Декабрьские массовые проверки, начавшиеся в торговых комплексах региона после крупного пожара в ТК «Мир», а также пожаров в ТЦ «Радуга и строящемся ТЦ „Любимый“, выявили более 800 нарушений. Срок их устранения истекает в мае. Самые большие претензии у мэрии к владельцам ТЦ „Три кита“. Собственник помещений живет в Израиле и, по словам главы Оренбурга, не идет на контакт ни с прокуратурой, ни с мэрией, что не дает возможности привести крупный торговый объект в безопасное состояние. „Я уже подготовил все необходимые документы и обращения и буду вынужден требовать закрыть этот торговый комплекс через суд“, — заявил Евгений Арапов. Евгений Арапов также призвал оренбуржцев воздержаться от посещения ТЦ „Мебельный базар“: „В четырехэтажном здании всего один единственный выход, остальные — закрыты или заставлены мебелью. С декабря ситуация на объекте практически не изменилась. Я настоятельно не рекомендую жителям Оренбурга ходить в „Мебельный базар“. Это опасно для вашего здоровья и жизни. Считаю, что как глава города имею право открыто заявить об этом“. »Нарушения везде одни и те же. Где-то больше, где-то меньше. Действительно, так же как и в Кемерово, в каждом торговом центре перекрываются пути эвакуации. Не всегда срабатывает автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения, и так далее. Конечно, собственники экономят на безопасности. Не скажу, что все поголовно, но происходит это, к сожалению, повсеместно, — констатирует председатель самарского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Андрей Воробьев. — Увы, по закону, все торговые центры относятся к малому бизнесу, а некоторые даже к микробизнесу. Проверять их регулярно нельзя, даже если у органов надзора есть на то причины. Сама прокуратура вычеркивает такие объекты из планов проверок. Сегодня издано слишком много законов, которые препятствуют инспекторам. Если до 2005 года объекты проверяли один-два раза в год, теперь их не проверяют годами». Самарская область Передел самарского рынка ЖКХ вступил в активную фазу

Прокуратура Самарской области подвела предварительные итоги проверки и предварительно подтвердила факты вывода средств из крупнейшей в Самаре УК «Жилищно-коммунальная система», принадлежащей небезызвестному московскому АО «ДомКом Инвест». По словам пресс-секретаря областной прокуратуры Ульяны Кудиновой, проверка еще не завершена, но собранные материалы переданы в следственный комитет. За последний год вместе с деньгами компания потеряла около полусотни многоквартирных домов — их жители сделали выбор в пользу других обслуживающих организаций. На фоне дележа МКД в городе начались разборки в стиле 1990-х. Одной из компаний, которая приняла отказавшиеся от услуг УК «ЖКС» многоквартирные дома, стало ООО «Ремстройсервис». Совершенные в августе 2017 года попытки нападения и поджог автомобиля в феврале 2018 года директор ООО «Ремстройсервис» Виктор Белов связывает со своей профессиональной деятельностью. «У меня имеются подозрения, что все вышеперечисленные преступные деяния связаны с моей профессиональной деятельностью, так как они стали происходить последовательно после перехода под управление ООО «Ремстройсервис» многоквартирных домов от управляющих компаний ООО «ЖКС» и ООО УО «Коммунальник». Возможно переход МКД под управление ООО «Ремстройсервис» не нравится конкурентам, хозяином которых является АО «Домком Инвест». Других мотивов я предположить не могу, ко мне никто ни с какими претензиями не обращался, угроз в мой адрес не высказывал, шантажом и вымогательством не угрожал, я ни с кем не конфликтовал. Считаю что, таким образом на меня оказывают давление с целью заставить меня прекратить деятельность по управлению МКД, а так же отдать обратно дома, с которыми был заключен договор управления», — рассказал Виктор Белов «ФедералПресс».

Удмуртская республика Минсельхоз намерен санировать неэффективные сельхозпредприятия Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики намерено санировать около 50 неэффективных сельскохозяйственных предприятий путем объединения или присоединения к более сильным хозяйствам. «Мы хотим прокачать наши слабые хозяйства и попытаться их либо объединить, если есть такая возможность с территориальной точки зрения, а такие возможности по отдельным хозяйствам есть, либо присоединить к более крупным соседям», — сообщила о планах и.о министра Ольга Абрамова на пресс-конференции. Как пояснила Ольга Абрамова, это позволит сохранить предприятия, являющиеся ключевыми для сел и деревень, в которых они расположены. В настоящее время хозяйства обследуются министерством вместе с главами муниципальных образований. Минсельхоз республики видит в санации один из вариантов выхода сельского хозяйства республики из кризиса, связанного со снижением закупочных цен на молоко. «Целью санации является вывод отдельных отраслей из кризиса. При этом это не решит проблему с закупочными ценами. То есть необходимо либо снижение себестоимости выпускаемого молока, либо преференции для производителей, налоговые или кредитные. Это должно позволить производителям сохранить финансовую устойчивость даже при текущих закупочных ценах. Второй вариант — введение ограничений на ввоз сухого молока, что снизит предложение на рынке и приведет к росту закупочных цен», — прокомментировал старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич удмуртским СМИ.

ЮФО Краснодарский край

В Краснодаре прошло выездное заседание СПЧ В Краснодаре 28 марта прошло выездное заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. До этого члены совета в течение двух с половиной дней побывали с визитами в различных муниципалитетах региона, где провели прием граждан, посетили социальные объекты, а также провели несколько круглых столов. Выступая на выездном заседании, советник президента РФ Михаил Федотов отметил, что Краснодарский край играет особую роль в жизни страны. Однако здесь существует множество разнообразных проблем, которые могут быть решены совместными усилиями властных структур и структур гражданского общества. Во время мероприятия также выступил и губернатор Кубани, отметивший необходимость конструктивного подхода и поиска консенсуса в решении сложных ситуаций. Кроме того, прозвучали незапланированные выступления с мест жителей края, рассказавших о своих проблемах.

Вячеслав Легкодух, омбудсмен по правам фермеров в Краснодарском крае: «Выездное заседание СПЧ стало итогом трехдневного визита Совета на Кубань. По ее результатам правозащитники поделились вскрытыми проблемами. Однако острых нерешаемых проблем я так и не услышал. Все, что было озвучено — вполне решаемо. Единственное, что огромной проблемой является ситуация с „Пушкинским долом“ в Геленджике. Но губернатор уже пообещал, что по этой ситуации принимается решение и будет диалог. Лично для меня было важно услышать о том, что рабочая группа по проблемам фермеров на Кубани работает и конфликтные ситуации с участием аграриев начали находить разрешение. Сам факт того, что мы не слышали в зале о сложностях сельхозпроизводителях, говорит нам о результативности проделанной работы. В целом, проблем в крае пока немало, но все они решаемы. А выездное заседание СПЧ стало еще одним инструментом по их актуализации и расстановки приоритетов в наведении порядка».

Волгоградская область

Волгоградской области разработают стратегию-2030 за семь месяцев

Московский «Центр экономики инфраструктуры» за семь месяцев и 18,2 млн рублей разработает стратегию социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года. За это этот период предстоит изучить систему стратегического планирования региона, определить приоритеты устойчивого и динамичного развития экономики региона и социальной сферы, а также сформировать эффективную долгосрочную политику органов власти, направленную на повышение конкурентоспособности экономики, уровня и качества жизни населения. В стратегии должны быть прописаны способы привлечения финансовых ресурсов для развития точек роста в области и предложены управленческие решения для стимулирования инвестиционной активности. На первом этапе будет проведена диагностика социально-экономического развития, затем будет проведено проектирование работы над стратегией — выработать пути развития для региона по всем ключевым направления. Так, разработчику предписано указать направления бюджетной политики, развития промышленности, малого и среднего бизнеса, транспорта, обращения с отходами. При этом не забывать о качестве жизни, развитии человеческого капитала и даже гражданского общества.

«Для начала я бы сосредоточился на анализе статистической информации, раскрываемой Волгоградстатом, и изучении особенностей социально-экономического развития области, — рассуждает эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев. — Вовсе не обязательно, что именно стратегия транспортного узла будет взята за основу. Хотя географическое положение области этому способствует, но вряд ли в этом направлении Волгоградская область имеет значительное преимущество перед соседями. Во всяком случае, не такое большое, чтобы основываться только на этом. В то же время, необходимость модернизации транспортной инфраструктуры, как неотъемлемого условия успешного социально-экономического развития, является острейшей проблемой для области».

Астраханская область

Регион принял форум «Сообщество»

В Астрахани прошел первый в этом году форум «Сообщество» Общественной палаты РФ. Центральной стала тема «Спорт и медицина: векторы развития». Общественники говорили о здоровом образе жизни, о важности своевременной диагностики заболеваний, о роли медиа в популяризации физкультуры и спорта. Как отметил секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев, официальная статистика фиксирует рост числа людей, активно занимающихся физкультурой и спортом. Вместе с тем цифры вызвали у него сомнения: они свидетельствуют, что спортом занимаются 46,3% россиян в возрасте до 17 лет, а 51,2% вовлеченных — это взрослое население. Валерий Фадеев заметил, что школьники, с одной стороны, дают «хорошие показатели», с другой — «если бы они активно занимались спортом, тогда не жаловались бы военкоматы».

«Врачи говорят, что каждый третий школьник страдает хроническими заболеваниями. Очень плохое состояние здоровья у 1,5% школьников», — отметил Фадеев.

«Для всех категорий нужна, конечно, мотивация. Сегодня стимулирующую роль играют и победы российских спортсменов, и спортивные телепроекты. К этой работе, должны привлекаться военно-патриотические движения, ведь спорт — «это тоже один из элементов духовно-нравственного, патриотического воспитания молодежи», говорит олимпийский чемпион по гребле Максим Опалев, который сейчас занимается созданием и развитием центров водных видов спорта. По его словам, Олимпийские игры в Корее показали, «насколько тема спорта важна для наших граждан».

В Астрахани взялись за транспортную реформу

В Астрахани решили навести порядок в транспортном сообщении. Для этого в городе поменяют маршруты и ужесточат требования к перевозчикам. Заявляется, что в новой схеме смогут участвовать все действующие игроки рынка при условии соблюдения определенных требований. Главная проблема существующей сети не только в недостаточном контроле — как за техническим состоянием, так и собственно за перемещениями — основное упущение это как таковая бессистемность сети. Негативными факторами являются дублирование многих маршрутов, а также использование для перевозки пассажиров преимущественно автобусов малого класса, что нерационально. Главный вопрос, который пока публично не обсуждается — за чей счет произойдут изменения. Власти настаивают не только на корректировке маршрутов и обязательном внедрении диспетчеризации, но и на обновлении парка. Это потребует затрат от перевозчиков — по всем новым и измененным маршрутам будут проведены новые конкурсы.

В Астрахани никакого «главного» перевозчика пока не планируется, сообщил «ФедералПресс» член регионального штаба ОНФ и член губернаторского совета по транспорту Игорь Сухов.

«Одного оператора не будет. Участвовать будут все желающие, но вот гнилых маршруток больше не допустим, — подчеркнул он. — Что касается издержек и тарифов, то, наверное, вопрос еще будет обсуждаться». Он также отметил, что разумная организация маршруток позволит начать развивать муниципальный автобусный парк — в действующей конфигурации автобусы просто не могли найти свою рыночную нишу».

Республика Крым

Аксенов уволил чиновников из-за скандала в топливной отрасли

На этой неделе в Крыму снова случилась очередная кадровая чистка: вице-премьер Владимир Серов, глава «Черноморнефтегаза» Борис Зимин, а также трое его заместителей были уволены из-за очередного скандала в топливно-энергетической отрасли полуострова — неспособностью подрядчика, которого нанял «Черноморнефтегаз», подвести газопровод к строящимся в Крыму электростанциям. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что увольнения вызваны низкой эффективностью работы этих чиновников. Врио «Черноморнефтегаза» назначен Александр Кузнецов — также заместитель Зимина. Со слов Сергея Аксенов, Кузнецов уже приступил к разработке плана преодоления отставания в строительстве газопровода. Также был уволен с занимаемого поста глава Корпорации развития Республики Крым Олег Морозов. Однако, по одной из версий, его увольнение связано не столько со срывом сроков строительства газопровода и введения в эксплуатацию ТЭЦ, сколько с личным конфликтом Морозова с одним из приближенных Аксенова — заместителем председателя Совета министров РК Виталием Нахлупиным. Официального подтверждения этой версии пока нет, но точно известно, что пост главы Корпорации развития займет Николай Сапрунов — финалист конкурса управленцев «Лидеры России».

«Отставка руководства «Черноморнефтегаза» была ожидаема. Заказчиком строительства путей подхода к ТЭЦ выступал «Черноморнефтегаз». Согласно документации, строительство должно было быть окончено в апреле 2017 года, хотя еще на февраль 2017 строительство еще не велось. Новая команда, которая пришла с Зиминым, должна был устранить это отставание. Но с учетом того, что там работы были начаты, и они не соответствовали ГОСТу, и сейчас работы, которые проведены, они не соответствуют ГОСТу, естественно, что они приняты не будут. И естественно, кто-то за это должен был ответить. А так как эти электростанции строятся федералами, и они уже практически готовы, то они не будут введены в эксплуатацию», — уверен общественник Александр Талипов.

Севастополь

Депутаты снова не выбрали бизнес-омбудсмена, но заслушали чиновников

Главная новость для севастопольского бизнес-сообщества: третья попытка депутатов Заксобрания определить защитника коммерсантам потерпела фиаско. Ни юрист Константин Андриевский, ни председатель региональной «Опоры России» Валерий Васютин не заручились необходимым количеством депутатских голосов, а значит процедура будет запущена повторно. При этом пленарном заседании народные избранники заслушали отчеты руководителей подразделений транспорта, архитектуры и здравоохранения. Так, стало известно, что проектировщики в апреле должны сдать в правительство корректировки генплана, а это не много ни мало — 80% от изначального документа. Планируемый срок повторного публичного представления проекта — май 2018 года, утверждения — июнь 2018 года. Ну а состояние севастопольской медицины пока сложно назвать удовлетворительным, однако качественные изменения есть, говорят депутаты.

Работа департамента архитектуры в прошлом году внушает депутату Вячеславу Горелову «настороженный оптимизм», потому что «почти не было спорных проектов, вызывающих общественный резонанс». По его оценке, многие градостроительные проблемы были нивелированы или решены. Депутат Алексей Чалый заявил, что «не понял цели существования департамента транспорта». «Слушали мы медиков — было понятно, они борются за срок жизни и доступность медицины. Это протестировано показателями, которые соизмерялись с федеральными. Понятно, в какой системе координат люди живут. Прослушав все, что вы говорили, я не понял, за что борется департамент транспорта?» — неожиданно высказался Чалый, предложив свои услуги в оказании «методической помощи». СКФО Республика Дагестан

Дагестанцы опасаются падения космической станции Первая китайская космическая станция в течение недели сгорит в атмосфере. Сейчас она находится на высоте около 200 километров, но теряет по 4 километра в сутки, причем скорость падения увеличивается. По прогнозу станция «Тяньгун-1» рассыплется на части и может рухнуть на Дагестан. Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков: «Космические аппараты при вхождении в земную атмосферу разрушаются, Земли достигают 10-15% от общей массы аппарата. Вес станции „Тяньгун“ — более 8 тонн, следовательно, на Землю упадет 900 килограмм. Говорить, что это будет значительный ущерб — это абсурд. Упадут отдельные обломки. Могут пострадать отдельные здания, но именно пострадать, а не быть разрушенными. Ждать вселенской катастрофы не надо — это все домыслы. Ничего страшного не произойдет. При схождении аппаратов даже такой массы ничего серьезного зафиксировано не было за всю историю космической эры». Северная Осетия В Беслане Северной Осетии жители города почтили помять погибших при пожаре в Кемерово Мероприятия прошло в школе №1, где в 2004 году в результате теракта тоже погибли дети. В спортзале, где несколько лет назад удерживали учеников, свечами выложили фразу «Кемерово скорбим». Среди пришедших были «матери Беслана» и бывшие заложники. Предприниматель, отец двоих детей-школьников Дмитрий Рейсих: «С коррупцией все борются, тратят средства и силы, а уровень ее только продолжает поражать. После произошедшего в Кемерово можно сделать и определенные выводы. Один из них — потеря доверия к государственным федеральным СМИ, люди вынуждены сами собирать по крупицам минимальные сведения и больше доверяют социальным сетям, другим источникам, пусть даже сомнительным, нежели официальной информации. Растет волна недоверия к власти, чему способствует сама власть, так как совершенно провалился диалог с населением. Такой пропасти не было никогда, а в век цифровых технологий это безумно и чревато Явная взаимосвязь с Бесланом ощущается в первую очередь в будущих последствиях: найдут стрелочников и сделают виноватыми, а реальные выгодополучатели этой порочной системы останутся при своем». Председатель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева: «Требования к безопасности должны быть очень высокими и исполняться беспрекословно. Я считаю, что нужно пересмотреть все нормы и инструкции и привести все в такое состояние, чтобы мы могли спокойно отпускать туда детей».

Республика Чечня Глава Чечни Рамзан Кадыров готов поймать украинского пранкера Никиту Кувикова (Евгения Вольнова), распространившего информацию о сотнях погибших при пожаре в Кемерове. Министр Чечни по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров «Мы же с вами не ковбои, за кого-то объявлять награду. Все в рамках закона. Зачем Рамзану Кадырову что-то планировать, когда в Российской Федерации есть масса соответствующих компетентных органов, которые должны заниматься привлечением к суду, поимкой и так далее. Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович ее выполнит очень филигранно».

Фото: Евгений Поторочин (ФедералПресс), Михаил Воскресенский. Алексей Филиппов, Александр Кряжев, Владимир Федоренко, Евгений Епанчинцев (РИА Новости)