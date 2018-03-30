Москва, 30 марта — «Вести. Экономика» Странные вещи происходят в Восточной и Центральной Европе, о которых практически не упоминают в СМИ. Премьер-министры Словении и Словакии почти одновременно подали в отставку. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо стал жертвой скандала в связи с убийством журналиста Яна Кучака, который проводил антикоррупционное расследование. Премьер-министру пришлось уйти в отставку после того как вспыхнули массовые уличные протесты. Фицо был известен своей поддержкой Вышеградской группы. Он выступал против Брюсселя по многим вопросам. Стоит отметить, что он призывал к снятию санкций и налаживанию отношений с Москвой. Премьер-министр был уверен, что Россия является надежным партнером в сфере энергетики. Неудивительно, что он был вынужден уйти в отставку на фоне антироссийской кампании, спровоцированной отравлением Скрипаля и другими явно сфабрикованными историями, которые использовались как ложные предлоги для непрекращающихся нападений на Москву. Разве он не был угрозой так называемому единству ЕС против России? Определенно был. Премьер не скрывал, что его решение было принято под большим давлением. Эта отставка была спровоцирована внешними силами, в том числе миллиардером Джорджем Соросом. Например, президент Словакии Андрей Киска провел частную встречу с миллиардером в сентябре 2017 года. Это был разговор тет-а-тет. На встрече не присутствовал ни один словацкий дипломат. По словам министра иностранных дел Мирослава Лайчака, «Джордж Сорос — человек, который оказал большое влияние на развитие Восточной и Центральной Европы и за ее пределами. Это факт, в котором нельзя сомневаться». Премьер-министр Виктор Орбан так заявил об этом событии: «Джордж Сорос и его сеть используют все возможности для свержения правительств, которые сопротивляются иммиграции». Премьер-министр Словении Мирослав Церар подвергся нападкам со стороны Сороса за свой оппозиционный настрой политике ЕС в отношении иммиграции. Джордж Сорос не скрывал, что он был ярым противником позиции Мирослава Церара. «Европа обязана принимать мигрантов», — заявил американский финансист. Теперь премьер должен уйти в отставку, после того как результаты референдума по ключевому экономическому проекту были аннулированы судом, более того, СМИ все агрессивнее критикуют его позицию в отношении лиц, ищущих убежища. Теперь, когда Церар отстранен от власти, оппозиционное движение по отношению к диктатуре Брюсселя ослаблено. Кто следующий?
Американцы ополчились против известного валютного спекулянта Джорджа Сороса. На сайте Белого дома появилась петиция к президенту Дональду Трампу. Авторы ссылаются на Закон о конфискации гражданского имущества и просят изъять весь капитал миллиардера.
Вероятно, Венгрия, которая стала мишенью для нападок Сороса. Американский миллиардер вложил более $400 млн в свою родину с 1989 года. Он также объявил о своем намерении повлиять на избирательную кампанию в Венгрии и нанял 2 тыс. человек для этой цели. Правительство стремится к тому, чтобы его законопроект «Стоп Сорос» был принят. Можно не сомневаться, что Венгрия подвергнется нападению за противодействие сети финансистов. Брюссель начнет проявлять недовольство, критикуя «недемократический режим», правящий страной. Следующие парламентские выборы в Венгрии состоятся 8 апреля 2018 года. Это будет жесткая борьба за сохранение независимости, с попыткой противостоять давлению США, осуществляемому посредством неправительственных организаций и образовательных учреждений, поддерживаемых Соросом. Деятельности Сороса сопротивляется и Чешская Республика. Президент Чехии Милош Земан обвинил группы, связанные с Соросом, во вмешательстве во внутренние дела его страны. Финансист призывает ЕС оказать давление на Польшу и заставить ее «сохранить верховенство закона». Македония также оказывает сопротивление подрывным действиям, инициированным миллиардером, который следит за сменой режима. «Сеть Сороса» оказывает большое влияние на Европейский парламент и другие институты. В скандально известный список союзников Сороса входят 226 депутатов из 751. Каждый третий член Европарламента — просто подумайте об этом! Если это не коррупция, то что это тогда? Законодатели, на которых оказывается влияние из-за рубежа, танцуют под дудку Сороса. Они делают то, что им велят, в том числе нагнетают антироссийскую истерию. У Москвы своя история отношений с сетью Сороса. В 2015 году в этой стране была запрещена деятельность Института «Открытого Общества» Джорджа Сороса как «нежелательной организации», которая была создана для усиления американского влияния. Наивно полагать, что Сорос действует сам по себе. Не секрет, что правительство США проводит грубое вмешательство во внутренние дела других стран, и миллиардер в данном случае просто посредник. Европа — конкурент США, который должен быть ослаблен. USAID и сеть Сороса часто объединяются для достижения общих целей. В марте 2017 года шесть американских сенаторов подписали письмо с просьбой к Госдепартаменту изучить государственное финансирование организаций, поддерживаемых Соросом. Но эти усилия ни к чему не привели, Госдепартамент всегда на стороне Сороса, что бы ни случилось. Многие европейские страны вовлечены в ожесточенную борьбу за свою независимость. «Империя» финансиста пытается завоевать Европу посредством взяточничества и подрывной деятельности НПО. Эти страны и Россия сопротивляются одной и той же угрозе. Возможно, именно поэтому санкции против России так непопулярны среди многих восточноевропейских политиков.