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Отмена обязательной археологической экспертизы не нанесет ущерба памятникам археологии — ГУ культурного наследия области
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Отмена обязательной археологической экспертизы не нанесет ущерба памятникам археологии — ГУ культурного наследия области 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В подмосковное Управление культурного наследия поступают тысячи обращений от граждан и предпринимателей, возмущенных необходимостью проведения обязательной археологической экспертизы. Она обязательна перед началом любого строительства или земляных работ. Дело вроде благое — сбережение памятников старины, однако часто оно оборачивается абсурдом. Корреспондент «360» разбирался в том, какие шаги предпринимают областные власти, чтобы помочь людям.
О том, что такая проблема существует, многие граждане узнают лишь когда принимаются строить дом на своих шести сотках, прокладывать газопровод или дорогу. Оказывается, работы даже начинать нельзя без получения акта
историко-культурной
экспертизы, который бы гласил, что на данном участке нет следов курганных групп, стоянок каменного века, погостов или древних городищ. С учетом того, что в Подмосковье всего пять археологических компаний, процедура исследования становится изнурительно долгой и, мягко говоря, недешевой.
Стоимость экспертизы земельного участка по тем договорам, которые мы видели — которые приносят наши граждане — это порядка от  80-ти  тысяч рублей, в зависимости от размера участка. И по срокам — это  один-два  месяца минимум
— Валерия Березовская, начальник ГУ культурного наследия Московской области.
Для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей, решивших обзавестись дачным участком, цена экспертизы становится неподъемной. Особенно обидно, когда деньги (порой взятые в кредит) все же заплачены, а никаких признаков исторического наследия не оказывается и в помине.
95% отчетов, которые нам поступают, содержат информацию об отсутствии объектов археологии после проведения археологических изысканий
— Валерия Березовская, начальник ГУ культурного наследия Московской области.
Очевидно, что для археологов существующая схема — сверхдоходный бизнес, который больно ударяет не только по простым людям. Большие затраты несет и бизнес — особенно те предприятия, которые
только-только
встают на ноги.
Сегодняшние затраты, которые ложатся на предпринимательство в связи с необходимостью делать эти экспертизы, исследования земли перед тем как начать строительство, достаточно существенные. Для малого бизнеса они просто невыносимы, это сотни тысяч рублей
Игорь Куимов, президент
Торгово-промышленной
палаты Московской области.
Данную проблему губернатор Подмосковья уже озвучивал на заседании Госсовета, а недавно направил обращение в адрес министра культуры России с предложением изменить Федеральный закон. По мнению главы Подмосковья, экспертиза не должна быть предварительной и обязательной для всех. На сохранность древних и пока не обнаруженных памятников старины это никак не повлияет. Их достаточно оберегают уже действующие законодательные нормы.
В случае, если — неважно, гражданин это или организация — в ходе проведения земляных работ обнаруживают предмет, который обладает признаками объекта археологического наследия, они обязаны остановить эти работы и сообщить в орган по охране памятников
— Валерия Березовская, начальник ГУ культурного наследия Московской области.
Главное, чтобы граждане знали и помнили: в случае сокрытия исторически ценной находки их ждет солидный штраф, а то и уголовное наказание. Поэтому вряд ли есть необходимость тотальных предварительных экспертиз на каждом земельном участке. Подмосковное правительство выступает за создание прозрачной системы археологических исследований.
К слову, в регионе ведется реестр выявляемых объектов: на учете в управлении культурного наследия их числится более 1600. Опасения некоторых экспертов, что изменения в законе угрожают скрытым под землей памятникам археологии, не выглядят убедительными.
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