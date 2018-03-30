Отмена обязательной археологической экспертизы не нанесет ущерба памятникам археологии — ГУ культурного наследия области

В подмосковное Управление культурного наследия поступают тысячи обращений от граждан и предпринимателей, возмущенных необходимостью проведения обязательной археологической экспертизы. Она обязательна перед началом любого строительства или земляных работ. Дело вроде благое — сбережение памятников старины, однако часто оно оборачивается абсурдом. Корреспондент «360» разбирался в том, какие шаги предпринимают областные власти, чтобы помочь людям.

О том, что такая проблема существует, многие граждане узнают лишь когда принимаются строить дом на своих шести сотках, прокладывать газопровод или дорогу. Оказывается, работы даже начинать нельзя без получения акта

историко-культурной

экспертизы, который бы гласил, что на данном участке нет следов курганных групп, стоянок каменного века, погостов или древних городищ. С учетом того, что в Подмосковье всего пять археологических компаний, процедура исследования становится изнурительно долгой и, мягко говоря, недешевой.

Стоимость экспертизы земельного участка по тем договорам, которые мы видели — которые приносят наши граждане — это порядка от 80-ти тысяч рублей, в зависимости от размера участка. И по срокам — это один-два месяца минимум

— Валерия Березовская, начальник ГУ культурного наследия Московской области.

Для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей, решивших обзавестись дачным участком, цена экспертизы становится неподъемной. Особенно обидно, когда деньги (порой взятые в кредит) все же заплачены, а никаких признаков исторического наследия не оказывается и в помине.

95% отчетов, которые нам поступают, содержат информацию об отсутствии объектов археологии после проведения археологических изысканий

— Валерия Березовская, начальник ГУ культурного наследия Московской области.

Очевидно, что для археологов существующая схема — сверхдоходный бизнес, который больно ударяет не только по простым людям. Большие затраты несет и бизнес — особенно те предприятия, которые

только-только

встают на ноги.

Сегодняшние затраты, которые ложатся на предпринимательство в связи с необходимостью делать эти экспертизы, исследования земли перед тем как начать строительство, достаточно существенные. Для малого бизнеса они просто невыносимы, это сотни тысяч рублей

Торгово-промышленной

палаты Московской области.

Данную проблему губернатор Подмосковья уже озвучивал на заседании Госсовета, а недавно направил обращение в адрес министра культуры России с предложением изменить Федеральный закон. По мнению главы Подмосковья, экспертиза не должна быть предварительной и обязательной для всех. На сохранность древних и пока не обнаруженных памятников старины это никак не повлияет. Их достаточно оберегают уже действующие законодательные нормы.

В случае, если — неважно, гражданин это или организация — в ходе проведения земляных работ обнаруживают предмет, который обладает признаками объекта археологического наследия, они обязаны остановить эти работы и сообщить в орган по охране памятников

— Валерия Березовская, начальник ГУ культурного наследия Московской области.

Главное, чтобы граждане знали и помнили: в случае сокрытия исторически ценной находки их ждет солидный штраф, а то и уголовное наказание. Поэтому вряд ли есть необходимость тотальных предварительных экспертиз на каждом земельном участке. Подмосковное правительство выступает за создание прозрачной системы археологических исследований.

К слову, в регионе ведется реестр выявляемых объектов: на учете в управлении культурного наследия их числится более 1600. Опасения некоторых экспертов, что изменения в законе угрожают скрытым под землей памятникам археологии, не выглядят убедительными.