Ярославские предприниматели могут воспользоваться имущественной поддержкой

По итогам 2017 года перечень объектов имущества, предназначенного для предоставления малому и среднему бизнесу, в регионе увеличен на 50 процентов. Эта работа ведется для поддержки предпринимательства в соответствии с дорожной картой, согласованной Правительством Ярославской области и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства.

— Имущественная поддержка бизнеса является важным инструментом формирования благоприятного инвестклимата в регионе, — отметил директор ГБУ ЯО «Корпорация развития МСП» Олег Михайлин. — Такой вид поддержки позволяет предпринимателю уменьшить затраты на офисное или производственное помещение, снижая порог вхождения в бизнес. Тем самым реализуется задача по увеличению количества предприятий, поставленная губернатором Дмитрием Мироновым в стратегии «10 точек роста».

Расширение перечня имущества, доступного региональному бизнесу, — один из параметров целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства», разработанной Агентством стратегических инициатив Министерством экономического развития РФ . Реализацией этой деятельности занимается инвестиционный блок Правительства области совместно с департаментом имущественных и земельных отношений региона и органами местного самоуправления.

Предприниматели могут снять или приобрести в собственность муниципальное, областное и федеральное имущество различного назначения, например, офис или склад. Для этого необходимо выбрать объект из перечня на сайте департамента имущественных и земельных отношений (http://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/smsp/smsp_gl.aspx) или региональной Корпорации развития МСП (http://yarincubator.ru/gospodd/) и обратиться в уполномоченный орган. При этом для предпринимателей действует ряд преференций и льгот. Например, размер арендной платы останется неизменным в течение 5 лет. Для тех, кто осуществляет модернизацию производства и занимается социальными видами деятельности, стоимость аренды будет снижена до 60 процентов.

В особом порядке предприниматели могут взять в аренду по льготным ставкам офисные помещения в Ярославском бизнес-инкубаторе и производственные площади в тутаевском промышленном парке «Мастер». Сейчас в бизнес-инкубаторе доступно для аренды семь офисов, рассчитанных на 3 — 8 рабочих мест. Чтобы их снять, нужно подать документы и пройти конкурсный отбор. Победители получат полностью оборудованные мебелью и оргтехникой офисы с Интернетом, а также менторскую поддержку и другие услуги Корпорации развития МСП.

— Мы подали заявку, с первого же раза выиграли конкурс и в течение двух недель заселились в офис без каких-либо сложностей, — рассказала резидент Ярославского бизнес-инкубатора, директор компании «Тендер Партнер» Елена Грошева. — Бизнес-инкубатор дает хороший старт, хорошие условия для развития бизнеса. У нас с первого же дня появились клиенты среди других компаний, работающих здесь. Также мы используем конференц-зал для проведения своих обучающих семинаров.

Подробнее о механизмах получения имущественной поддержки предприниматели могут узнать в едином окне консультаций по тел. (4852) 370-444.