3,5 года условного срока получил экс-заместитель главы поселка Большое Козино

Суд приговорил бывшего заместителя главы поселка Большое Козино Балахнинского района к 3,5 года лишения свободы. В 2015 году он незаконно предоставил родственнице главы местного самоуправления участок площадью один гектар, тем самым превысив свои должностные полномочия. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.

По предлогом строительства непредусмотренной генеральным планом дороги 33-летний обвиняемый изъял у родственницы главы местного самоуправления земельный участок площадью десять соток, а взамен предоставил ей участок аналогичной категории площадью один гектар. Доплата составила всего 131 тысячу рублей, в то время как рыночная стоимость участка была не менее 8,5 миллиона рублей.

Следователями СК на указанный участок наложен арест.