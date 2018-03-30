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Президент Мадагаскара призвал народ сплотиться воедино для прекращения «циклического политического кризиса»
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Президент Мадагаскара призвал народ сплотиться воедино для прекращения «циклического политического кризиса» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Антананариву, 30 марта /Синьхуа/ — В четверг в восточном городе Мураманга президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина призвал народ сплотиться воедино для прекращения «циклического политического кризиса», который длится много лет.
На массовом митинге, посвященном 71-й годовщине восстания против колониального господства Франции, Эри Радзаунаримампианина заявил, что только сплоченность, которая проявляется в сопротивлении националистов, может спасти страну, а отставание в экономическом развитии Мадагаскара обусловлено как раз «циклическим политическим кризисом».
Мадагаскар, ставший колонией Франции в 1896 году, обрел независимость в июне 1960 года. 29 марта 1947 года в Мураманге вспыхнуло восстание против колониального господства Франции, которое через 20 месяцев было подавлено французскими войсками.
После обретения независимости политическая ситуация на Мадагаскаре остается неустойчивой. В конце 2018 года в стране планируется провести президентские выборы, однако конкретная их дата пока не объявлена. По мере приближения выборов борьба между политическими фракциями становится жестче. —0—
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