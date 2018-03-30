Шеф полиции Нижнего Тагила получил в замы начальника

Начальник ОВД Ирбита подполковник Вячеслав Шведчиков получил повышение в должности. Приказом начальника свердловского главка МВД Михаила Бородина он назначен заместителем главы ОВД Нижнего Тагила Ибрагима Абдулкадырова.

О кадровых перестановках в структуре полиции «АиФ-Урал» сообщил пресс-атташе главка Валерий Горелых . Он уточнил, что прежний зам Абдулкадырова ушел на пенсию.

Место Шведчикова в ОВД Ирбита занял зам Шведчикова подполковник полиции Артем Талькин. Он уроженец Туринского района, ему 35 лет. Службу начал в 2004 году с выпуска из Нижнетагильской средней спецшколы милиции, а 2010 получил высшее юридическое образование и в своей прежней должности пребывал с 2016 года. Во время представления личному составу новый начальник Ирбитской полиции пообещал усилить борьбу с преступностью.