Жизнь взаймы. Смогут ли частные приставы собрать все долги россиян

О необходимости создания службы частных судебных приставов в России говорят на протяжении нескольких лет на разных уровнях. Первое серьезное исследование на эту тему было проведено в 2002-2005 годах членом рабочей группы по разработке проекта Исполнительного кодекса России Галиной Улетовой. В 2014 году рабочая группа подготовила законопроект, вносящий изменения в закон «О судебных приставах» с целью создания института частных приставов. Дальнейшего развития эта инициатива, впрочем, так и не получила. Однако в конце 2017 года эту идею реанимировали в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина

Зачем это нужно

Система частных судебных приставов могла бы существенно повысить эффективность взыскания на этапе исполнительного производства и разгрузить Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Сухая статистика свидетельствует о том, что приставы перегружены. Так, например, по итогам 2017 года на исполнении находилось более 86 млн дел на общую сумму 10,1 трлн рублей. Фактически были исполнены лишь 40% дел. Важно, что на 1 специалиста приходится порядка 2 000 дел. Получается, если больше не возбуждать новые дела и если на одно дело будет затрачен только один календарный день, то закрыть все дела можно будет не раньше чем через 5 лет. Свою лепту в повышение нагрузки на судебную систему внес вступивший в силу с 1 января 2017 года закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», в народе известный как закон о коллекторах. Документ ограничил частоту звонков и отправку сообщений должникам и способствовал резкому снижению эффективности взыскания на досудебной стадии.

На этом фоне коллекторы и кредиторы активно занялись судебным взысканием (legal collection). Если раньше они обращались в суд только в 20% случаев, то в прошлом году этот показатель превысил 50%. Как следствие, количество дел на исполнении за 2017 год выросло на 33%. Так что вопрос о создании службы частных судебных приставов актуален как никогда: в этом заинтересованы и кредиторы, и коллекторы, и государство.

Как это должно работать

Экспертное сообщество уже сформулировало требования к должности частного судебного пристава. Так, кандидат на эту позицию должен быть гражданином России, старше 25 лет, с высшим образованием и без судимости. Также он обязан пройти стажировку у судебного пристава, сдать квалификационный экзамен и получить лицензию на осуществление деятельности по реализации требований исполнительных документов.

Кроме того, предлагается смотреть и послужной список кандидата — частным судебным приставом не может стать человек, уволенный ранее по отрицательным мотивам с государственной или воинской службы, из правоохранительных органов , судов и органов юстиции.

В рамках проекта закона предлагается четко разграничить полномочия частных приставов и государственных служащих. Так, например, частные судебные приставы будут работать с делами на сумму до 10 млн рублей, при этом взыскание социально значимых категорий — алименты, взыскание с государства, пособия — останется в зоне ответственности ФССП. Таким образом, частные приставы будут работать в основном с долгами физических лиц перед банками.

У частного судебного пристава будут полномочия разыскивать должника, его имущество и банковские счета, а также накладывать арест на найденные активы наравне с сотрудником ФССП. Важно, что гражданам и организациям планируется предоставить право выбора варианта исполнения решения суда — через государственных или частных приставов.

По мнению участников рынка, предложенная система позволит не только увеличить процент исполнения судебных решений, но и значительно разгрузит ФССП и одновременно снизит расходы государства на ее содержание.

Зарубежный опыт

Великобритании, Венгрии, Италии, Латвии, Литве, Люксембурге, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Институт частных судебных приставов успешно функционирует во многих странах, например, в Болгарии Канаде , где часть судебных решений исполняют госслужащие, а другую часть — частные судебные приставы. При этом в Бельгии Словении , Франции и Эстонии все судебные исполнители — это частные лица, работающими по лицензии. С этой точки зрения создание в России института частных приставов станет очередным шагом на пути к цивилизованному рынку взыскания просроченной задолженности, соответствующего общемировой практике. Говоря о специфике нашей страны, сейчас наиболее реальной выглядит именно смешанная система под надзором Министерства юстиции

Наличие конкуренции между частными судебными приставами-исполнителями позволит ускорить модернизацию системы исполнения судебных решений, привлечь в нее дополнительные ресурсы и кадры. К сожалению, пока не приходится говорить о точной дате, когда в стране заработает новый инструмент исполнения производства, однако нет сомнений, что это произойдет уже в ближайшем будущем.

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