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Ограничения на вылов рыбы вводятся в Московском регионе с 1 апреля
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Ограничения на вылов рыбы вводятся в Московском регионе с 1 апреля 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
С 1 апреля на территории Москвы и Подмосковья вступают в силу ограничения на вылов рыбы из водоемов, которые продлятся по 10 июня, говорится в документе Московско-Окского территориального управления Росрыболовства, который имеется в распоряжении РИАМО.
Данные ограничения вводятся Правилами рыболовства в связи с массовой миграцией и нерестом рыбы и касаются как граждан, так и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С 22 марта по 1 июня запрещена рыбалка в водоемах-охладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС.
«На остальных водных объектах рыбохозяйственного значения Московской области и города Москвы установлены запретные сроки добычи (вылова) водных биоресурсов с 1 апреля по 10 июня включительно», — говорится в документе.
В этот период запрещается ловить рыбу всеми орудиями. Исключение составляют те случаи, когда гражданин использует одну поплавочную или донную удочку с общим количеством крючков не более двух и рыбачит с берега вне мест нереста.
Кроме того, по 30 апреля действует запрет на вылов рыбы на зимовальных ямах — в местах массового скопления рыб в углублениях дна рек и озер в зимний период.
С 1 апреля по 10 июня также запрещается передвижение по водным объектам рыбохозяйственного значения Московского региона на маломерных судах любого типа с мотором.
Правила рыболовства размещены на официальном сайте Росрыболовства в рубрике «Нормативно-правовая база» и на главной странице официального сайта Московско-Окского территориального управления ведомства.
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