Ограничения на вылов рыбы вводятся в Московском регионе с 1 апреля

С 1 апреля на территории Москвы Подмосковья вступают в силу ограничения на вылов рыбы из водоемов, которые продлятся по 10 июня, говорится в документе Московско-Окского территориального управления Росрыболовства , который имеется в распоряжении РИАМО

Данные ограничения вводятся Правилами рыболовства в связи с массовой миграцией и нерестом рыбы и касаются как граждан, так и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С 22 марта по 1 июня запрещена рыбалка в водоемах-охладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС.

«На остальных водных объектах рыбохозяйственного значения Московской области и города Москвы установлены запретные сроки добычи (вылова) водных биоресурсов с 1 апреля по 10 июня включительно», — говорится в документе.

В этот период запрещается ловить рыбу всеми орудиями. Исключение составляют те случаи, когда гражданин использует одну поплавочную или донную удочку с общим количеством крючков не более двух и рыбачит с берега вне мест нереста.

Кроме того, по 30 апреля действует запрет на вылов рыбы на зимовальных ямах — в местах массового скопления рыб в углублениях дна рек и озер в зимний период.

С 1 апреля по 10 июня также запрещается передвижение по водным объектам рыбохозяйственного значения Московского региона на маломерных судах любого типа с мотором.

Правила рыболовства размещены на официальном сайте Росрыболовства в рубрике «Нормативно-правовая база» и на главной странице официального сайта Московско-Окского территориального управления ведомства.