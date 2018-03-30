Ещё
Хранилище для ядерных отходов на Украине достроят через два года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хранилище для ядерных отходов на Украине достроят через два года 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом после заседания коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования сообщил первый вице-президент ‒ технический директор компании Александр Шавлаков.
По его словам, в 2018 году компания продолжит возведение в зоне отчуждения Централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). По его словам, все работы выполняются согласно проектным срокам.
«Финансирование ЦХОЯТ осуществляется по двум источникам — это средства, заложенные в тариф, и заёмные средства. В этом году был заключен контракт на получение кредита в размере $250 млн для обеспечения строительства. Финансирование ЦХОЯТ обеспечено в полном объеме. У нас нет проблем с финансированием этого проекта», — добавил Шавлаков
В начале июля 2017 года Госатомрегулирования выдала «Энергоатому» лицензию на строительство и ввод в эксплуатацию ЦХОЯТ. Строительство хранилища стартовало 9 ноября прошлого года. Строительство первой очереди хранилища планируется завершить в конце 2019 — начале 2020 года.
Централизованное хранилище будет вмещать отработанные топливные элементы с украинских АЭС. Общая емкость ЦХОЯТ составит 16 529 отработавших тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Подрядчик строительства — американская компания Holtec International.
Украина.ру: последние новости
Президент Чехии: Британия в «деле Скрипаля» не привела никаких доказательств Кровавый четверг: Чикагская бойня в Харькове Антонов: Отношения России и США никогда не были настолько плохими
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вышлет украинских дипломатов159
Вторая холодная война официально объявлена725
Россия усилила военную мощь в Сирии112
Названы заработки Пугачевой и Галкина за один концерт37
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ16
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение