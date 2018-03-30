Хранилище для ядерных отходов на Украине достроят через два года

Об этом после заседания коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования сообщил первый вице-президент ‒ технический директор компании Александр Шавлаков.

По его словам, в 2018 году компания продолжит возведение в зоне отчуждения Централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). По его словам, все работы выполняются согласно проектным срокам.

«Финансирование ЦХОЯТ осуществляется по двум источникам — это средства, заложенные в тариф, и заёмные средства. В этом году был заключен контракт на получение кредита в размере $250 млн для обеспечения строительства. Финансирование ЦХОЯТ обеспечено в полном объеме. У нас нет проблем с финансированием этого проекта», — добавил Шавлаков

В начале июля 2017 года Госатомрегулирования выдала «Энергоатому» лицензию на строительство и ввод в эксплуатацию ЦХОЯТ. Строительство хранилища стартовало 9 ноября прошлого года. Строительство первой очереди хранилища планируется завершить в конце 2019 — начале 2020 года.

Централизованное хранилище будет вмещать отработанные топливные элементы с украинских АЭС. Общая емкость ЦХОЯТ составит 16 529 отработавших тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Подрядчик строительства — американская компания Holtec International.