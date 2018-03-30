В России пройдет международный форум IPQuorum 2018

Организаторами форума выступают российская Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) — международная неправительственная организация, объединяющая ведущие национальные общества, управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах — членах ЕАЭС , СНГ, странах БРИКС

Форум призван стать авторитетной площадкой для разработки консолидированных предложений и рекомендаций по стратегическому развитию сферы интеллектуальной собственности в качестве одного из ключевых институтов цифровой экономики.

"Мы рады принимать у себя международный форум IPQuorum 2018, — заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов . — Преференции нашей Особой экономической зоны и созданная в регионе система поддержки науки и бизнеса позволяют использовать новые идеи и изобретения максимально эффективно. Калининградские вузы и разнообразные образовательные проекты дают возможность нашей молодежи реализовать себя в полной мере в наукоемких областях. Уверен, что Калининградская область сможет стать новым центром развития рынка интеллектуальной собственности, своего рода форпостом российской инновационной экономики в Европе".

IPQuorum — первая коммуникационная платформа, которая свяжет участников рынков и представителей индустрий, отраслевых новаторов, национальных и международных регуляторов, крупнейших российских и международных венчурных инвесторов.

"Перед нами стоит общая цель — создание и развитие полноценного рынка интеллектуальной прав в России, обладающего стоимостью, интегрированного в глобальный рынок прав и включающего национальные компании в мировую рыночную цепочку инновационного производства, — подчеркнул председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов . — Очень важно, чтобы на форуме IPQuorum состоялась полноценная дискуссия, которая позволит наметить конкретные шаги, направленные на достижение поставленной цели. Участие зарубежных экспертов и компаний позволит нам наладить постоянный обмен опытом, изучить лучшие практики и рассказать о наших достижениях мировому сообществу".

Около 500 участников из более чем 30 стран мира обсудят на IPQuorum стратегии формирования глобального рынка интеллектуальной собственности.

"Сегодня мы видим очевидную тенденцию — наша страна переходит на новый технологический уклад. Роспатент не только поддерживает этот тренд, но и активно занимается внедрением передовых цифровых технологий в работу с интеллектуальной собственностью. Уже скоро наши эксперты будут работать с патентной информацией с помощью искусственного интеллекта, технологий распределенных реестров. Перспективы использования блокчейна в деятельности патентных ведомств мы обсудим на нашей конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии» 16-17 апреля при содействии Всемирной организации интеллектуальной собственности и БРИКС, — отметил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев . — При этом IPQuorum 2018 будет посвящен стратегическим аспектам развития отрасли и ее влиянию на различные рынки и индустрии, а также новым инструментам управления правами на интеллектуальную собственность. Сейчас они необходимы для развития творческого, научного, технологического потенциала России. Уверен, что участники форума в Калининграде окажут содействие в формировании новых подходов в защите интеллектуальной собственности. Это может стать также дополнительным стимулом развития наукоемких отраслей, расширения сферы применения огромного накопленного потенциала, включая ОПК".

В деловой программе запланировано 12 тематических сессий и 7 хабов сети обсуждений. На форуме будут оглашены межгосударственные меморандумы о тиражировании передовых практик в сфере интеллектуальной собственности и подписаны соглашения о стратегическом партнерстве между ведущими игроками рынка.

"Разработка новой модели регулирования прав на интеллектуальную собственность является одной из задач направления «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика РФ», поскольку играет важную роль в развитии отечественных технологий и их коммерциализации, в том числе на мировом рынке. IPQuorum дал возможность всесторонне в кругу ведущих экспертов обсудить назревшие проблемы в сфере интеллектуальной собственности и обозначить пути их решения. Мнение участников форума будет, безусловно, полезно при разработке нормативных актов в рамках Программы", — прокомментировал директор направления «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.

"Сфера интеллектуальной собственности в России и мире приобретает кардинально новое значение, становясь одним из драйверов развития цифровой экономики, — отметил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский . — Потенциал сферы интеллектуальной собственности огромен. Смена очередного этапа общественного развития, которая совершается на наших глазах, — переход к «обществу знаний» и формирование цифровой платформенной экономики — ознаменована выходом на историческую арену нового базового экономического ресурса — творческого продукта, основанного на человеческом капитале.

С учетом этого вектора развития интеллектуальная собственность приобретает ключевое значение как система трансфера нового базового экономического ресурса в реальный экономический оборот".

На площадке IPQuorum планируется проведение выставки «Интеллектуальная собственность — от частных привилегий до глобальной системы. Эпохи, люди, артефакты», где будут представлены передовые технологические решения сферы ИС: интерактивные экспозиции и презентации инновационных проектов.

Для создателей продукции интеллектуальной собственности, представителей бизнеса и профильных инвесторов на IPQuorum 2018 предусмотрена специальная презентационная среда Startup hub — конфигуратор передовых технологий, решений и идей, способствующий созданию сложных многосоставных проектов в различных секторах экономики.

Для участников и гостей форума, а также жителей Калининграда и области предусмотрена обширная культурная программа, в рамках которой пройдет цикл открытых лекций «Интеллектуальная собственность» и показ документальных фильмов об открытиях в сфере культуры, науки и технологий.

Дополнительная информация на сайте форума.

Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности — IPQuorum 2018:

E-mail: media@ipquorum.ru Tел: +7 926 099 33 01 Справочно:

Об Ассоциации IPChain ("Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности")

Ассоциация IPChain создана в сентябре 2017 года. Учредителями Ассоциации выступили Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ «Высшая школа экономики», Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк «Новый век».

Главная задача Ассоциации — реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование национальной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.

В развитии сетевой «инфраструктуры доверия» принимают активное участие ведущие представители сферы интеллектуальной собственности.

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Национальный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности для сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики.

Проект IPChain уже объединяет свыше двух десятков крупнейших российских организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности, среди которых Роспатент, «Литрес», Российское профессорское собрание, Национальный реестр интеллектуальной собственности, сервис регистрации и монетизации интеллектуальной собственности BankPrav.ru и другие. Планируется подключение к проекту Кыргызпатента и Евразийской патентной организации, создание узлов сети и цифрового репозитория на базе Госфильмофонда России, сотрудничество с киностудией «Союзмультфильм» и Национальной электронной библиотекой.

Ведется активная работа по интеграции в проект IPChain евразийских обществ правообладателей при поддержке ЕАКОП. В перспективе намечено тиражирование передовых практик в регионах активного экономического сотрудничества Российской Федерации (ЕАЭС, БРИКС и др.).

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП)

Международная неправительственная организация в области коллективного управления правами «Евразийская конфедерация обществ правообладателей» (ЕАКОП) создана для формирования и развития института коллективного управления на территории стран — членов Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, стран БРИКС и иных государств. Членами ЕАКОП являются организации, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав на этой территории.

Деятельность ЕАКОП осуществляется в соответствии с лучшими традициями и практиками в сфере коллективного управления. При этом члены Конфедерации стремятся учитывать в своей работе современные реалии, связанные с развитием цифровых технологий и появлением новых способов передачи информации.

Штаб-квартира Конфедерации располагается в Москве (Российская Федерация).

АНО «Цифровая экономика» создана в целях предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики в Российской Федерации, в том числе путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив в указанной сфере, а также координации взаимодействия между бизнес-сообществом в сфере цифровой экономики, научно-образовательными организациями, иными сообществами и органами государственной власти.