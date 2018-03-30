Виктор Наумов: Между моделями «лицензия» и «услуга» будет расти антогонизм

Очевидно, что в цифровой экономике роль ИС будет возрастать. При этом, помимо традиционных схем лицензирования объектов более значимыми будут становиться сложные сервисы, в которых ключевое значение будут иметь данные и знания. Можно предположить, что между моделями «лицензия» и «услуга» будет расти антогонизм, когда лицам, существующим в рамках второй модели, ИС с ее требованиями получения разрешения на использование всего и вся будет только мешать или усложнять бизнес-процессы.

Вообще, все чаще сейчас раздаются голоса о том, что надо строить именно экономику знаний, у которой будут иные законы, в рамках которых монополия ИС может претерпевать изменения. Для знаний нужно больше свобод (например, путем сокращения срока охраны ИС) и какие они должны быть и насколько здесь возможны не революционные, но эволюционные компромиссы, покажет время. При всем этом, я являюсь сторонником только постепенного развития.

При этом, будут иметь место разнонаправленные процессы — будут становиться все более популярными механизмы открытых лицензий и упрощения самого лицензирования (в духе Creative Commons).

В самой системе ИС можно ожидать появления новых объектов или новых режимов использования уже существующих объектов, например, применительно к набирающим популярность технологиям трехмерной печати, где 3D-модели будут основой бизнеса в условиях отказа от массовых заводских производств для части потребительский товаров.

Самостоятельную нишу на «рынке знаний» займут объекты, которые будут создаваться с помощью искусственного интеллекта, на которые в существующей доктерине право интеллектуальной собственности обычно не распространяется.

Технические средства «доставки» и контроля за использованием дадут возможность поддержать рынок. В частности, технологии блокчейн смогут при определённых условиях дать достоверную статистику использования объектов, что позволит обеспечить справедливое получение и, что важно, распределение среди авторов вознаграждения. Это, соответственно, увеличит стоимость нематериальных активов, поскольку они (если будут востребованы) будут приносить больше дохода.