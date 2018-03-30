Ракету-носитель «Ангара» изготовят в Омске

Омск исторически является одним из центров отечественного ракетостроения. И сегодня „Полет“ — одно из самых технологически совершенных предприятий в этой сфере. Это еще и крупное наше предприятие, которое решает ряд социально-экономических задач региона, поэтому нам, конечно, небезразлично как оно развивается, куда движется», — подчеркнул Александр Бурков . По сообщению пресс-службы областного правительства полный технологический цикл изготовления ракеты-носителя «Ангара» перенесут в Омск уже через три года. В связи с этим, перед государственным космическим научно-производственным центром имени М. В. Хруничева стоит задача освоить производство «легкой» ракеты к 2019 году и тяжелой «Ангары» — в 2021 году. Руководитель филиала ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, директор ПО «Полет» Сергей Головинский общаясь с главой региона, подчеркнул, что на предприятие потребуются молодые кадры, обученные технологиям ракетно-космической промышленности.

Глава региона также пообщался в цехах со специалистами и работниками предприятия. В частности в цехе изготовления баков Александру Буркову продемонстрировали три современных установки фрикционной сварки, которая дает существенную экономию, а именно снижает материальные затраты минимум чем на 30%. К тому же технология фрикционной сварки не только очень эффективна, но и на порядок повышает надежность изделий.

После этого глава Омской области прошел на гальванический участок, где уже сегодня в тестовом режиме работает уникальная автоматизированная двухрядная линия химфрезерования и анодирования. Технологическую линию запустят в рабочий режим, когда будут сданы очистные сооружения, которые оснащаются новым оборудованием. Александр Бурков также побывал на участке зеркального фрезерования и ротационной вытяжки, где ведется монтаж новых установок. В сборочном цехе глава региона познакомился с процессом сборки универсального ракетного модуля ракеты-носителя «Ангара-А5». По словам главы Омской области, полный цикл производства ракеты-носителя «Ангара» в Омске обеспечит развитие внутренней региональной кооперации: «Позиция Правительства России заключается в том, чтобы не тратить большие средства на создание новых производственных циклов, а эффективно использовать имеющуюся в регионе ресурсную, технологическую базу и развивать кооперацию в рамках реализации проекта „Ангара“ на базе омских предприятий», — отметил Александр Бурков.

Несмотря на масштабность и долгосрочность проекта по освоению и серийному производству ракет-носителей, тема конверсии для предприятия остается актуальной: «Задача по внедрению и производству мирной продукции никто не отменял. Эта тема актуальна и мы ею занимаемся», — резюмировал директор ПО «Полет» Сергей Головинский.