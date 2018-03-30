Фототур по зеркальный миру зимнего Байкала

Его южная оконечность «коготь дракона» стал узнаваемым символом не только самого острова, но и Байкала вообще. Выехав задолго до рассвета, добрались по бездорожью, а потом и по льду до самого острова. Все наши надежды того утра сбылись, Огой был прекрасен!

Светает и выстроившись в ряд начинают свои пулеметные очереди фотографы со всего мира.

Боковой ракурс мне менее симпатичен, но пусть будет тоже.

Гуляем по льду вокруг острова, рассвет добавляет новых красок и оттенков…

«Парусники».

Хрусталь Байкала.

Ступа Просветления на вершине острова.

Обзор с вершины уххх… и теплые лучи первого солнца…