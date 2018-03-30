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Фототур по зеркальный миру зимнего Байкала
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Фототур по зеркальный миру зимнего Байкала 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
Его южная оконечность «коготь дракона» стал узнаваемым символом не только самого острова, но и Байкала вообще. Выехав задолго до рассвета, добрались по бездорожью, а потом и по льду до самого острова. Все наши надежды того утра сбылись, Огой был прекрасен!
Светает и выстроившись в ряд начинают свои пулеметные очереди фотографы со всего мира.
Боковой ракурс мне менее симпатичен, но пусть будет тоже.
Гуляем по льду вокруг острова, рассвет добавляет новых красок и оттенков…
«Парусники».
Хрусталь Байкала.
Ступа Просветления на вершине острова.
Обзор с вершины уххх… и теплые лучи первого солнца…
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