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В Адыгее осудили бывшего замначальника одного из подразделений УФСИН
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В Адыгее осудили бывшего замначальника одного из подразделений УФСИН 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Верховный суд РА отклонил апелляционную жалобу на пересмотр приговора бывшего заместителя начальника центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-1 УФСИН России по Адыгее Т. Х. Хуаде. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Адыгее.
Т. Х. Хуаде обвинялся в том, что незаконно использовал труд троих осуждённых. Когда в ДТП с участием одного из сотрудников ИК-1 УФСИН России по Адыгее был повреждён прицеп грузовика, Т. Х. Хуаде поручил троим отбывавшим срок осуждённым разгрузку большегруза и его ремонт.
За явное нарушение конституционных прав и интересов осуждённых, а также за превышение должностных полномочий Теучежский районный суд привлёк ответчика к уголовной ответственности и назначил ему наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей.
Документирование противоправной деятельности осуществлялось УФСБ России по Адыгее совместно с подразделением собственной безопасности УФСИН России по республике.
Как уточнили в ведомстве, Верховный суд Адыгеи оставил приговор без изменений.
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