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«Опора России» планирует поднять на Ялтинском форуме тему легализации крымского бизнеса
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«Опора России» планирует поднять на Ялтинском форуме тему легализации крымского бизнеса 

ТАСС 2 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» планирует поднять на предстоящем Ялтинском экономическом форуме тему легализации малого и среднего бизнеса в Республике Крым и городе Севастополь. Об этом сообщил ТАСС в пятницу президент организации Александр Калинин.
"Я общался с предпринимателями и в Севастополе, и в Крыму. Могу сказать, что в новых субъектах Федерации предпринимательское сообщество достаточно активно, там очень много малого бизнеса. Одна из проблем в Республике Крым и городе Севастополь — очень много теневого малого, микробизнеса, легализации которого будет посвящена одна из тем предстоящего Ялтинского экономического форума", — сказал собеседник агентства в рамках совещания в Екатеринбурге с участием генерального прокурора РФ Юрия Чайки.
"Мы примем участие в форуме, где поднимем вопрос о легализации крымского бизнеса", — сказал Калинин.
По его словам, в украинский период Крыма представители малого бизнеса не стремились сделать свое дело законным.
"Мы за то, чтобы представители малого и микробизнеса легализовались, так как воздвигают опасные с точки зрения пожарной безопасности объекты. Проблему легализации теневого бизнеса мы обсуждали с главой республики Крым Сергеем Аксеновым и главой Севастополя Дмитрием Овсянниковым. Мы будем более плотно работать в этом направлении с крымским бизнесом", — отметил президент организации.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие, которое проходит в Крыму с 2015 года. Четвертый форум пройдет с 19 по 21 апреля. Ожидается, что участие в нем примут участие более 3 тыс. делегатов из России, при этом количество иностранных представителей на ЯМЭФ возрастет в 2,5 раза, до 500 человек.
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