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На пересечении Ленинградской и Садовой предложили установить памятник блаженному бродяге
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На пересечении Ленинградской и Садовой предложили установить памятник блаженному бродяге 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Сквер на пересечении улиц Ленинградской и Садовой решили украсить скульптурной композицией. Сейчас жители Самарского района выбирают, кому ее посвятить. Об этом глава местной администрации Максим Харитонов сообщил на встрече горожан с мэром Еленой Лапушкиной.
— В список наиболее значимых для Самарского района личностей попали герой Советского Союза Сергей Коновалов, доктор педагогических наук Николай Магомедов, сценарист и кинодокументалист Борис Свойский и блаженный Пиня Гофман, ставший городской легендой — рассказал Максим Харитонов.
Пиня Гофман проживал в Самаре в 1940-1960 годах. Он носил в карманах камни и часто сидел на лавочке у местной синагоги, бормоча себе что-то под нос.
Работы по установки памятника проведут в рамках благоустройства сквера. Также там оборудуют пешеходные дорожки из асфальта и плитки, установят светильники, урны, посадят деревья и зеленый газон.
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