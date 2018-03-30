На пересечении Ленинградской и Садовой предложили установить памятник блаженному бродяге

Сквер на пересечении улиц Ленинградской и Садовой решили украсить скульптурной композицией. Сейчас жители Самарского района выбирают, кому ее посвятить. Об этом глава местной администрации Максим Харитонов сообщил на встрече горожан с мэром Еленой Лапушкиной

— В список наиболее значимых для Самарского района личностей попали герой Советского Союза Сергей Коновалов , доктор педагогических наук Николай Магомедов, сценарист и кинодокументалист Борис Свойский и блаженный Пиня Гофман, ставший городской легендой — рассказал Максим Харитонов.

Пиня Гофман проживал в Самаре в 1940-1960 годах. Он носил в карманах камни и часто сидел на лавочке у местной синагоги, бормоча себе что-то под нос.

Работы по установки памятника проведут в рамках благоустройства сквера. Также там оборудуют пешеходные дорожки из асфальта и плитки, установят светильники, урны, посадят деревья и зеленый газон.