Непроходимый альянс. Европа стала тесновата для техники НАТО

Американцы обещали защитить маленькие прибалтийские страны от их главного кошмара — возможного нападения России — и не собираются отступать от своих обещаний. Неважно, что Россия нападать не собирается, подготовка к обороне все равно идет полным ходом.

Дел невпроворот: выяснилось, что несмотря на то, что альянс общий, а с соседями Прибалтика входит еще и в один Европейский союз , стандарты там все равно разные.

Например, страны Североморско-Балтийского транспортного коридора (а это, помимо Прибалтики, еще и Бенилюкс и Польша Финляндией ) не могут рассчитывать на полный арсенал НАТО — некоторые виды вооружений просто не помещаются на железных дорогах и мостах этих стран. В ближайшие пару лет европейцы в связи с этим открытием собираются проверить все мосты и железные дороги и, в случае необходимости, перестроить и реконструировать.

Заодно можно переложить асфальт на всех дорогах, чтобы выдержал колонны танков, проверить судоходные каналы, чтобы там точно поместились все натовские корабли, взять пробы воздуха, чтобы ничто не мешало самолетам. Ну и, в конце концов, потормошить военных, а то, как выяснили американские СМИ, они, в отличие от своих правительств, не очень готовы к конфликту с Россией. Кому-то не хватает опыта, кому-то, как, например, Германии — оборудования.

Но у США планы амбициозные: чтобы по меньшей мере 30 тысяч военных, 30 военных кораблей и более 360 истребителей смогли достигнуть нужной точки в течение 30 дней.

Американские военные и эксперты, в свою очередь, начали обсуждать, какие именно формирования нужно усилить. Наверное, ознакомились с новейшим российским вооружением и не могут понять, возможно ли вообще от него защититься.

Возможно, господа военные, не ломайте головы, все очень просто. Россия создает все это оружие только для защиты. Поэтому просто не трогайте ее, не провоцируйте и не нападайте.

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