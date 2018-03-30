Медведев: Система неналоговых платежей должна быть прозрачной

«Система неналоговых платежей должна быть прозрачной, — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев . — Недопустимо, чтобы ведомства могли сами приумножать их».

Председатель правительства обсудил интересующие бизнес вопросы с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным . Шохин, в частности, обратил внимание на позицию бизнеса, что все решения о неналоговых платежах должны утверждаться не позднее, чем за шесть месяцев до начала финансового года. Это и мнение Министерства финансов , которое бизнес, как выразился глава РСПП, «горячо поддерживает». А в проекте Бюджетного кодекса речь идет только о трех месяцах. «Хорошо было бы все-таки в пользу бизнеса решить этот вопрос. Для нас ведь важно подготовиться к этим изменениям. Но при этом мы исходим из того, что будет обеспечена, как говорят финансисты, фискальная нейтральность всех этих изменений», — сказал Александр Шохин.

— Вся эта система должна быть в легальном поле. Нельзя допустить ситуацию, когда то или иное ведомство изобретает эти платежи, приумножает их количество и этот процесс становится неконтролируемым, — заявил премьер-министр.