В Госдуме одобрили реформу судов Псковской области

Упраздняются суды малонаселённых Куньинского, Локнянского, Новоржевского, Палкинского и Плюсского районов. В их штате состоят по двое судей, что не позволяет рассматривать дела о тяжких преступлениях. Заксобрание предложило укрупнить с их помощью штата в соседних районах, а в пяти указанных оставить судебные присутствия (судья, секретарь и пристав).

«Принятие законопроекта приведёт судебную систему Псковской области в соответствие с законодательством, — говорится в заключении профильного комитета Госдумы . — И позволит распределить нагрузку на судей укрупняемых судов, что сократит сроки рассмотрения дел и повысит его качество».

Инициатива внесена Заксобранием Псковской области 13 ноября 2017 года и включена в примерный план работы Госдумы на 5 апреля.

Принятие закона потребует расходов в 110 500 рублей, которые планируется выделить из федерального бюджета на содержание судов общей юрисдикции Псковской области. Правительство поддержало данный законопроект.