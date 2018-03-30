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В Госдуме одобрили реформу судов Псковской области
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В Госдуме одобрили реформу судов Псковской области 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил инициативу Заксобрания Псковской области об упразднении пяти районных судов для увеличения штата в других районах.
Упраздняются суды малонаселённых Куньинского, Локнянского, Новоржевского, Палкинского и Плюсского районов. В их штате состоят по двое судей, что не позволяет рассматривать дела о тяжких преступлениях. Заксобрание предложило укрупнить с их помощью штата в соседних районах, а в пяти указанных оставить судебные присутствия (судья, секретарь и пристав).
«Принятие законопроекта приведёт судебную систему Псковской области в соответствие с законодательством, — говорится в заключении профильного комитета Госдумы. — И позволит распределить нагрузку на судей укрупняемых судов, что сократит сроки рассмотрения дел и повысит его качество».
Инициатива внесена Заксобранием Псковской области 13 ноября 2017 года и включена в примерный план работы Госдумы на 5 апреля.
Принятие закона потребует расходов в 110 500 рублей, которые планируется выделить из федерального бюджета на содержание судов общей юрисдикции Псковской области. Правительство поддержало данный законопроект.
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