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Историки и краеведы просят Путина уволить главу Росархива Андрея Артизова
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Историки и краеведы просят Путина уволить главу Росархива Андрея Артизова 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Несколько десятков историков, краеведов, журналистов, поисковиков и просто лиц, интересующих семейной историей, 28 марта направили президенту РФ Владимиру Путину обращение, в котором просят уволить Андрея Артизова, уже восемь лет занимающего пост главы Федерального архивного агентства (Росархива). По мнению подписавших письмо, Артизов все более усложняет работу с архивами, плохо заботится об их сохранности и вовсе подумывает о запрете допуска к ним специалистов. Копия обращения поступила в редакцию NEWSru.com.
В частности, авторы письма жалуются, что по новому установленному Артизовым с ноября 2017 года порядку ограничивается самостоятельное копирование исследователями архивных материалов. «Такое копирование, при котором гражданин самостоятельно изготавливает копии документов собственным фотоаппаратом или телефоном, является в соответствии с Порядком платной „услугой“, тогда как в действительности никакой услуги архив в этом случае гражданину не оказывает. Во многих случаях самостоятельное копирование документов запрещено вовсе», — сетуют специалисты.
Кроме того, новый порядок ограничивает конституционное право граждан на свободный поиск и получение информации, позволяя руководителям архивов вопреки действующему законодательству лишать исследователей права работы с подлинниками архивных документов на длительный срок.
Как указывают подписанты, меры по восстановлению документов, созданию их электронных копий не принимаются в течение нескольких лет, а в некоторых федеральных архивах, подведомственных Росархиву, систематически не выполняются требования пожарной безопасности.
Также историки жалуются, что Росархив под руководством Артизова не обеспечивает доступ через интернет к уже созданным электронным копиям наиболее востребованных архивных документов, находящихся на хранении в федеральных архивах. Тем самым возможности работы с архивами лишены жители отдаленных регионов и граждане с ограниченными физическими возможностями.
При этом уже освоены значительные бюджетные средства на создание информационной системы «Единый электронный читальный зал федеральных архивов» — работы ведутся с 2015 года, но введение в эксплуатацию электронного читального зала откладывается на неопределенный срок.
Более того, Росархив планирует внести изменения в статью 8 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в результате чего может быть ограничен доступ к информации, хранящейся в открытых фондах библиотек, музеев и архивов. «Фактически речь идет об устранении одной из правовых гарантий свободного поиска и изучения архивных документов», — предостерегают авторы обращения.
Также они жалуются на низкие зарплаты работников архивов, из-за чего сохранность документов опять же может оказаться под угрозой, в то время как в деятельности Федерального архивного агентства за последние годы Счетная палата РФ нашла серьезные финансовые нарушения.
"30 апреля 2017 года на заседании Российского организационного комитета «Победа» Вы, г-н Президент, заявили: «Считаю принципиально важным обеспечивать широкую доступность к архивным материалам, обеспечить их публикацию, возможность обратиться к первоисточникам, документам: это эффективное, действенное средство против разного рода домыслов и мифов», — напоминают подписанты и указывают, что деятельность Росархива противоречит позиции главы государства.
Письмо подписали более 40 человек, в их числе доктор исторических наук, профессор Владимир Морозан, главный специалист Государственного архива Брянской области Екатерина Деревянко, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник НИИ Российской академии художеств Мария Силина, администратор сообщества «Архивы и библиотеки» в социальной сети «ВКонтакте» Кирилл Белоусов, историк, лауреат Макарьевской премии Михаил Коробко, историк, докторант Оксфордского университета Ирина Ролдугина.
Отметим, в апреле 2016 года Владимир Путин
переподчинил
себе Росархив из-за «особой ценности» его материалов. При этом Артизов тогда заявил, что информационные ресурсы в его ведомстве развиваются так, «чтобы никаких мифов не было о закрытости российских архивов».
"Конечно, продолжаем рассекречивать, — продолжил он. — Говорят, что все закрывается. Это говорят те, кто не ходит, профессионально не работает в читальных залах архива. Потому что мы, во-первых, все рассекреченные результаты выставляем на официальном сайте Росархива, специальную базу создали". По словам Артизова, никогда за последние десятилетия плановая, организованная работа по рассекречиванию не проводилась так, как она проводится сейчас.
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