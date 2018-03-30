Игра по новым правилам

Как повлияет внедрение блокчейна на объем рынка интеллектуальной собственности?

Андрей Кричевский : Для рынка интеллектуальной собственности технология блокчейн должна стать и уже очевидно, что станет game-changer — то есть поворотным моментом, который кардинально изменит все: бизнес-модели, инструментарий, индустриальные роли. Не зря крылатым выражением стали выводы исследования Всемирного экономического форума (ВЭФ) 2015 года: «к 2027 году 10 процентов мирового ВВП будет храниться в блокчейн».

Цифровое описание объектов, умные контракты, идентификация объектов и активов, цифровой нотариат и многое другое будут способствовать переходу отношений участников отрасли на качественно новый уровень. Убежден, что для этого отдельных инструментов недостаточно. Для нас принципиально важно создать полноценную инфраструктуру для формирования передового рынка интеллектуальной собственности (ИС) в реалиях цифровой экономики. Поэтому мы придаем большое значение развитию нашего некоммерческого проекта IPChain — децентрализованного распределенного реестра интеллектуальной собственности, созданного с применением блокчейн — платформы Hyperledger.

Мы идем по пути унификации всех понятий и процессов, стремясь главным образом сформировать трансграничный рынок сферы интеллектуальной собственности — мир без границ и санкций

Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашем проекте.

Андрей Кричевский: Во многом наш проект исходит из государственного видения развития технологии блокчейн в рамках программы «Цифровая экономика», которая, в частности, предусматривает пилотное внедрение технологий распределенного реестра для защиты прав интеллектуальной̆ собственности в сфере цифровой экономики. При условии создания с применением блокчейн цифровой инфраструктуры и основанных на ней качественных и современных цифровых сервисов безусловно можно рассчитывать на лавинообразный рост объемов рынка ИС. Но самое важное — рынок вырастет качественно и изменится образ интеллектуальной собственности: вместо инструмента защиты она должна стать инструментом развития.

Под натиском новых реалий отрасль стремительно развивается: оборот интеллектуальной собственности усложняется и становится более концентрированным. Новые технологии расширили круг лиц, которые успешно занимаются интеллектуальной деятельностью, создаются новые нематериальные объекты права, новые способы использования этих объектов. Более того, интеллектуальная собственность становится своего рода M&A-инструмент ("Mergers & Acquisitions", «слияние и поглощение» — ред.), но не в отношении отдельных бизнесов, а инструментом «слияний и поглощений» целых рынков и индустрий.

Очень важно выстроить рынок ИС, сделать его понятным, внедрить прозрачные системы и механизмы функционирования. Для этого необходима инфраструктура «доверия», а технология блокчейн позволяет такую инфраструктуру сформировать.

Какие формы распространения интеллектуальной собственности, на ваш взгляд, наиболее перспективны?

Андрей Кричевский: Мы живем в цифровом мире. И безусловно, ставка делается на цифровую форму описания и распространения объектов ИС, сегодня они приоритетны априори. Все ключевые институты сферы также сосредоточены на переходе на цифру — происходит оцифровка архивов и основной информации, создании нового цифрового инструментария. Сейчас мы в принципе идем по пути унификации всех понятий и процессов, главным образом стремясь сформировать трансграничный рынок сферы интеллектуальной собственности — мир без санкций и границ.