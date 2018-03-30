В УФАС Челябинска пришла жалоба на копирование бренда популярных семечек

Производителей жареных семечек подозревают в копировании бренда, сообщают в УФАС по Челябинской области.

Производители жареных семян подсолнечника «Любимая забава» ООО «ЭККО» ( Копейск ) и ООО «Полесье» ( Челябинск ) считают, что дизайн их продукции полностью скопировали производители из Нижнего Тагила и Омской области

Заявители считают, что копирование конкурентами их дизайна упаковки и наименования продукции вводит потребителей в заблуждение.

«На спорной упаковке используются аналогичные цвета, расположение и шрифт текста, а также изображение и размещение в центре упаковки жареного семени подсолнечника», — рассказывают в ведомстве.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.