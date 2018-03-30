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В УФАС Челябинска пришла жалоба на копирование бренда популярных семечек
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В УФАС Челябинска пришла жалоба на копирование бренда популярных семечек 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Производителей жареных семечек подозревают в копировании бренда, сообщают в УФАС по Челябинской области.
Производители жареных семян подсолнечника «Любимая забава» ООО «ЭККО» (Копейск) и ООО «Полесье» (Челябинск) считают, что дизайн их продукции полностью скопировали производители из Нижнего Тагила и Омской области.
Заявители считают, что копирование конкурентами их дизайна упаковки и наименования продукции вводит потребителей в заблуждение.
«На спорной упаковке используются аналогичные цвета, расположение и шрифт текста, а также изображение и размещение в центре упаковки жареного семени подсолнечника», — рассказывают в ведомстве.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.
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