В УФАС Челябинска пришла жалоба на копирование бренда популярных семечек 

Производителей жареных семечек подозревают в копировании бренда, сообщают в УФАС по Челябинской области.
Производители жареных семян подсолнечника «Любимая забава» ООО «ЭККО» (Копейск) и ООО «Полесье» (Челябинск) считают, что дизайн их продукции полностью скопировали производители из Нижнего Тагила и Омской области.
Заявители считают, что копирование конкурентами их дизайна упаковки и наименования продукции вводит потребителей в заблуждение.
«На спорной упаковке используются аналогичные цвета, расположение и шрифт текста, а также изображение и размещение в центре упаковки жареного семени подсолнечника», — рассказывают в ведомстве.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.