Шанхай, 30 марта /Синьхуа/ — В пятницу из Шанхая в Москву отправился поезд трансграничной электронной торговли «Пояс и путь» в рамках международных грузовых ж/д перевозок «Китай-Европа».
Шанхай, 30 марта /Синьхуа/ — В пятницу из Шанхая в Москву отправился поезд трансграничной электронной торговли «Пояс и путь» в рамках международных грузовых ж/д перевозок «Китай— Европа».
Шанхай, 30 марта /Синьхуа/ — В пятницу из Шанхая в Москву отправился поезд трансграничной электронной торговли «Пояс и путь» в рамках международных грузовых ж/д перевозок «Китай— Европа».