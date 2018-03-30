Из Шанхая в Москву отправился поезд трансграничной электронной торговли

Шанхай , 30 марта / Синьхуа / — В пятницу из Шанхая в Москву отправился поезд трансграничной электронной торговли «Пояс и путь» в рамках международных грузовых ж/д перевозок «Китай-Европа».

Шанхай, 30 марта /Синьхуа/ — В пятницу из Шанхая в Москву отправился поезд трансграничной электронной торговли «Пояс и путь» в рамках международных грузовых ж/д перевозок «Китай— Европа».

Шанхай, 30 марта /Синьхуа/ — В пятницу из Шанхая в Москву отправился поезд трансграничной электронной торговли «Пояс и путь» в рамках международных грузовых ж/д перевозок «Китай— Европа».