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Из Шанхая в Москву отправился поезд трансграничной электронной торговли
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Из Шанхая в Москву отправился поезд трансграничной электронной торговли 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Шанхай, 30 марта /Синьхуа/ — В пятницу из Шанхая в Москву отправился поезд трансграничной электронной торговли «Пояс и путь» в рамках международных грузовых ж/д перевозок «Китай-Европа».
Шанхай, 30 марта /Синьхуа/ — В пятницу из Шанхая в Москву отправился поезд трансграничной электронной торговли «Пояс и путь» в рамках международных грузовых ж/д перевозок «Китай— Европа».
Шанхай, 30 марта /Синьхуа/ — В пятницу из Шанхая в Москву отправился поезд трансграничной электронной торговли «Пояс и путь» в рамках международных грузовых ж/д перевозок «Китай— Европа».
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