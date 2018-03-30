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«До коллапса экономики осталось 2-3 года». Дмитрий Потапенко — о перспективах предпринимательства в России
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«До коллапса экономики осталось 2-3 года». Дмитрий Потапенко — о перспективах предпринимательства в России 

Inc. 2 часа назад
Фото: Inc.
Дмитрий Потапенко. Фото: Семен Кац / Inc.
Предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко рассказал в интервью Inc., как изменились препятствия для ведения бизнеса в России с девяностых годов, объяснил, почему ситуация в Кемерове связана с экономикой, а не политикой, а также дал прогноз по российской экономике. Предприниматель уверен, запаса прочности ей хватит на ближайшие два—три года.
Потапенко вспоминает, что в девяностых бандиты стреляли и взрывали предпринимателей. Однако сейчас бизнесу приходится иметь дело с правоохранителями, которые «действуют так же, как братва, только хлеще».
Дмитрий Потапенко
предприниматель
«Среднестатистический мент ведет себя так, будто всё, что у вас есть, уже его. Не важно: дом или бизнес. У вас могут отобрать всё, после этого посадить в СИЗО и начать торговаться за следующие 10 лет вашей жизни. И когда вы скажете, что у вас уже всё отобрали, вам ответят: «Нет, дружок, теперь давай поговорим о 10 годах жизни». Как только вы осознаете, как они к вам относятся, у вас всё встанет на свои места».
За прошлый год регуляторы провели 6 млн проверок, в ходе которых на бизнес составили 2 млн актов, отмечает экономист. При этом, чтобы открыть одно заведение общепита или ретейла, необходимо учесть как минимум 600 подзаконных актов, исполнения которых требуют 34 контролирующих органа.
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В ближайшие два—три года предпринимателей ждут новые трудности: правоохранители «сильно передавят» предпринимателей и «подожрут» всю частную экономику. Несмотря на существующие 74 нетарифных сбора (электронные кассы, чипирование шуб и медицинских препаратов), бизнес будут больше доить. По прогнозам Потапенко, оставят 2—3% частного бизнеса, а весь средний бизнес перейдет под контроль властей и околовластных группировок.
Дмитрий Потапенко
предприниматель
«До коллапса экономики осталось 2-3 года. Наша экономика достаточно крепкая, и дербанить ее можно достаточно долго, но за 2-3 года они ее раздербанят».
Экономический коллапс приведет к тому, что околовластные структуры начнут «грызться», что приведет к политическим изменениям. «Всё определяет экономика», — объясняет предприниматель. По его словам, и ситуация в Кемерове объясняется с точки зрения экономики: задача Тулеева — удержать кланы, построенные на угле и шахтах, а задача Путина — сделать так, чтобы эти кланы отправляли наверх хорошие деньги и результаты выборов. «Выборы и власть — это экономика. Как говорили классики марксизма-ленинизма, сначала экономический базис, потом политическая надстройка», — добавляет Потапенко.
По мнению экономиста, после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» контролирующие органы не будут брать взяток, однако бизнесу придется столкнуться с валом предписаний об устранении нарушений, так как сейчас регуляторам нужно отчитываться.
Полную версию интервью с Дмитрием Потапенко читайте в материале Inc.
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