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Семь лет работ: в июле РЖД завершат свой самый масштабный долгострой на Старой Сортировке
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Семь лет работ: в июле РЖД завершат свой самый масштабный долгострой на Старой Сортировке 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
В июле этого года компания РЖД должна достроить и открыть свой самый масштабный долгострой в Екатеринбурге — резервный центр обработки данных (РЦОД) на Таежной — Коуровской — Ватутина в районе Старой Сортировки. Здесь будут обрабатываться данные 7 железных дорог. РЦОД обеспечит работу информационно-управляющих комплексов ОАО «РЖД» от Сахалина до Нижнего Новгорода.
«Общая площадь помещений центра составляет более 18 тысяч квадратных метров, с подземным техническим этажом и двумя зданиями блока инженерных систем. Основа РЦОД — три машинных зала с круговым обходом, находящиеся в центре здания и расположенные друг над другом», — уточнили в СвЖД.
Когда РЦОД построят, в Екатеринбурге и Москве будут работать по два центра обработки данных (основной и резервный). Полная стоимость РЦОД на Старой Сортировке составила 4,3 миллиарда рублей: сюда входит проектирование, строительство и оборудование объекта.
Строить РЦОД начали в 2011 году на месте старого ДК железнодорожников, который пострадал при взрыве на Сортировке в 1988 году. Изначально сдать его планировали в 2013 году, но темпы работ оказались не настолько высокими, более того, процесс строительства останавливался примерно на 2 года, возобновившись в 2015 году. Срок сдачи объекта неоднократно переносился. Сейчас он выглядит вот так:
Сейчас в Екатеринбурге у Кольцово также строится укрупненный авиадиспетческий центр — здесь авиадиспетчеры будут управлять полётами над Свердловской, Челябинской, Кировской областями и Пермским краем; его общая стоимость должна составить около 2 миллиардов рублей.
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