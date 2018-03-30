Григорий Ивлиев: Число заявок на изобретения в сфере digital будет расти

Григорий Петрович , с чем сегодня, на ваш взгляд, связаны главные сложности в регистрации патентов, и как блокчейн поможет их решить?

Григорий Ивлиев: Это скорее не «сложность» — была поставлена задача, используя цифровые технологии (и это не только блокчейн, но и искусственный интеллект, Big data (инструменты и методы сохранения и обработки данных — ред.) повысить качество и скорость экспертизы заявок. Мы рассматриваем возможность использования передовых технологий для создания единой базы объектов интеллектуальной собственности. Также наши специалисты обсуждают варианты, как «блокчейнизировать» услугу по передачи прав ИС, договоры франшизы и так далее.

Как Роспатент планирует в дальнейшем сотрудничать с IPChain?

Григорий Ивлиев: Совместно с ассоциацией IPChain мы планируем реализовать ряд проектов и мероприятий, направленных на всестороннее развитие института интеллектуальной собственности в условиях цифровой трансформации. Одним из приоритетов нашего сотрудничества является увеличение числа свободно оборачиваемых результатов интеллектуальной деятельности для образовательных и научных целей, для творческого и технологического развития России . 16 — 17 апреля в Москве на площадке Центра международной торговли пройдет конференция «Цифровая трансформация: Интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии», это событие мирового масштаба. Среди организаторов конференции — Роспатент, патентные ведомства стран БРИКС , Всемирная организация интеллектуальной собственности.

В каких отраслях сейчас наибольшее число патентов и как это соотношение может измениться?

Григорий Ивлиев: Несмотря на снижение количества поступающих заявок во многих отраслях (рост патентной активности в 2017 году был отмечен только в металлургической промышленности и в машиностроении), мы видим, что в России есть таланты, которые, как говорится, впереди планеты всей. Так, например, именно наши ученые запатентовали в прошлом году блокаторы вируса гриппа; способ моделирования оценки ущерба, наносимого сетевыми и компьютерными атаками виртуальным частным сетям; устройство управления всплытием подводной лодки, не имеющей хода, в подледном плавании и способ управления всплытием, другие передовые технологии.

285 патентных заявок по тематике блокчейн было сделано в 2017 году в России

Конечно, одним из ключевых трендов последних лет является патентование новейших технологий — блокчейн, искусственный интеллект, интернет вещей и другое. Кстати, первым в России обладателем патента в области блокчейн стал Дю Игорь Сан-Сенович, он запатентовал систему отслеживания и контроля качества продукции на всех этапах, от производства до реализации. Всего в 2017 году в России было сделано 285 заявок по тематике блокчейн.

Уверен, что в дальнейшем количество заявок по изобретениям, связанным именно с новыми цифровыми технологиями будет только расти.