Объявление о продаже православного храма на Украине оказалось фейком

На украинском сайте бесплатных объявлений неизвестные предложили желающих купить православный Храм Владимирской Иконы Божией Матери, который находится в Харькове

Объявление появилось накануне. Церковное здание оценили в 200 тысяч долларов.

Однако, как выяснилось, храм оказался действующим и служители очень удивились его «продаже»

По телефону, указанному в объявлении, ответила одна из работниц храма.

«Вы серьезно думаете, что такое возможно? Дело в том, что у нас очень много «доброжелателей». Но храм действующий и никто продавать его не собирается», — приводит ее слова местное издание «Вгороде».

Стоит отметить, что в данный момент объявление неактивно.