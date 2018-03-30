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Объявление о продаже православного храма на Украине оказалось фейком
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Объявление о продаже православного храма на Украине оказалось фейком 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
На украинском сайте бесплатных объявлений неизвестные предложили желающих купить православный Храм Владимирской Иконы Божией Матери, который находится в Харькове.
Объявление появилось накануне. Церковное здание оценили в 200 тысяч долларов.
Однако, как выяснилось, храм оказался действующим и служители очень удивились его «продаже»
По телефону, указанному в объявлении, ответила одна из работниц храма.
«Вы серьезно думаете, что такое возможно? Дело в том, что у нас очень много «доброжелателей». Но храм действующий и никто продавать его не собирается», — приводит ее слова местное издание «Вгороде».
Стоит отметить, что в данный момент объявление неактивно.
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