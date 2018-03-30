Антон Алиханов — о том, почему форум IPQuorum проходит в Калининградской области

Антон Алиханов: Причин, на мой взгляд, несколько. Во-первых, мы целенаправленно развиваем в регионе конгресс-туризм, предлагая все необходимые условия для организации переговоров, выставок, семинаров. Например, в прошлом году у нас проходила конференция Минэкономразвития России , выездная сессия Петербургского международного экономического форума, всероссийский форум предпринимателей Балтийского моря, съезд специалистов по охране памятников. Свои мероприятия в курортном Светлогорске и других городах области регулярно проводят таможенная и налоговая службы, бизнес-объединения. Совсем недавно на обучающий семинар с различных регионов России приехали специалисты по госзкупкам.

Встречаться в Калининградской области удобно: немногим более часа самолётом из Москвы Санкт-Петербурга , небольшие расстояния до основных европейских столиц, достойного уровня гостиничный сервис, который ещё больше «подтянулся» в рамках подготовки к ЧМ-2018. Наконец, Калининградская область просто очень красивый и комфортный регион, в который всегда приятно приезжать и по делам, и для отдыха.

Во-вторых, высокотехнологичное наукоемкое производство, инновации — это наша калининградская тематика. Для этих отраслей действуют отдельные льготы Особой экономической зоны (ОЭЗ) Калининградской области, формируется инфраструктура. Мы гордимся, что наш регион выбрали для инвестиций такие современные компании как GS Group, Битрикс, компания KODE, обладатель национальной премии «Бизнес-Успех» в номинации " лучший интернет — проект". В регионе успешно растёт профессиональное IT-сообщество, начиная со школьной скамьи у молодежи есть все условия для активной научно-исследовательской деятельности. Полагаю, что такой тренд в развитии территории не в последнюю очередь оценили организаторы IPQuorum.

Как внедрение цифровой экономики повлияет на рост конкурентоспособности региона?

Антон Алиханов: Расскажу о двух показательных проектах. В первом речь идет о внедрении блокчейн-технологий в сферу социальных выплат. Этот проект нам предложил протестировать Внешэкономбанк , пока он находится на подготовительной стадии Для «пилота» выбрали четыре наиболее востребованных у населения меры социальной поддержки: выплата пособия на ребенка, субсидии по оплате коммунальных услуг и другие. В результате мы рассчитываем получить социально значимый эффект в виде качественной и более быстро, без ошибок выполненной услуги.

Один из пилотных проектов в регионе посвящен внедрению технологии блокчейн в сферу социальных выплат. Это выплата пособия на ребенка, субсидии по оплате коммунальных услуг и другие. Ожидаемый социально значимый эффект — качественная и еще более быстро, без ошибок выполненная услуга.

Ещё один проект обещает не только социальный, но также серьезный экономический и антикоррупционный эффект. С прошлого года Калининградская область одной из первых среди российских регионов приступила к внедрению системы мониторинга «Цифровой контроль». Она предусматривает установку специальных датчиков в жилых домах, административных помещениях и других объектах, которые являются объектами проверок контрольно-надзорных органов. Информацию с таких датчиков, например, о температуре, уровне загазованности, шума, проверяющие получают дистанционно, в режиме реального времени. Субъективный фактор здесь сведен к минимуму.

Больше всех в реализации этого проекта заинтересован бизнес. Открывая через добровольную установку сенсоров и датчиков информацию о своих объектах, управляющие компании, застройщики смогут избежать дополнительных проверок и жалоб со стороны жильцов. А это серьезная экономия средств.

Сами собственники, подключив свои квартиры к системе, смогут получать объективные сведения о полученных услугах ЖКХ и больше не переплачивать. В Барселоне аналогичный проект объединил уже более полумиллиона датчиков по всему городу. Программа работает настолько успешно, что с помощью полученных через них сведений удается спрогнозировать, например, возможность строительства дорог и жилых объектов на том или ином участке.

В программу «Цифровая экономика» мы также предлагаем включить определенные аспекты таможенного регулирования — сферы жизненно важной для нашего эксклавного региона.