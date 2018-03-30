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Ректор РГАИС Иван Близнец: «Патенты должны работать на автора»
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Ректор РГАИС Иван Близнец: «Патенты должны работать на автора» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
По словам эксперта, в США ИС составляет примерно треть валового национального продукта, в европейских странах этот показатель пока ниже, однако уже превысил 10 процентов.
Как подчеркнул Иван Близнец, в отличие от полезных ископаемых, ресурсы интеллектуальной собственности неиссякаемы, поэтому именно она и дальше будет выступать источником роста экономики — как мировой, так и российской.
Одной из основных проблем в сфере интеллектуальной собственности, помимо контрафакта, ректор РГАИС считает недостаточную возможность коммерциализации изобретений.
"Патенты должны работать на автора", — подчеркнул Иван Близнец. На IPQuorum 2018 он также расскажет о новых вызовах, которые стоят перед сферой интеллектуальной собственности в мире, о шагах по совершенствованию законодательства, об инициативах Российской Федерации в области международного права, а также о планах Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).
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