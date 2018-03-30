Ректор РГАИС Иван Близнец: «Патенты должны работать на автора»

По словам эксперта, в США ИС составляет примерно треть валового национального продукта, в европейских странах этот показатель пока ниже, однако уже превысил 10 процентов.

Как подчеркнул Иван Близнец, в отличие от полезных ископаемых, ресурсы интеллектуальной собственности неиссякаемы, поэтому именно она и дальше будет выступать источником роста экономики — как мировой, так и российской.

Одной из основных проблем в сфере интеллектуальной собственности, помимо контрафакта, ректор РГАИС считает недостаточную возможность коммерциализации изобретений.