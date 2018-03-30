Жительница Югры благодарит сотрудников полиции за добросовестную работу

УМВД России по г. Нижневартовску поступило письмо от местной жительницы Лидии Зазвоновой. В нём она благодарит сотрудников отдела полиции №1 УМВД России по г. Нижневартовску за добросовестную работу.

«Я обратилась к правоохранителям с заявлением о причинении мне телесных повреждений зятем. Избив меня, он скрылся в неизвестном направлении. После произошедшего конфликта, я вынуждена была проходить лечение в течение двадцати дней в лечебном учреждении города. Дознаватель Гузель Пахомова и ее руководитель Лилия Гилева с пониманием и особой душевностью отнеслись к моему несчастью. Ими была проделана колоссальная работа по розыску, сбору доказательств и привлечению к ответственности виновного».

Спасибо за чуткость, профессионализм и неравнодушие к чужой беде!