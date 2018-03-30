Ещё
Жительница Югры благодарит сотрудников полиции за добросовестную работу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жительница Югры благодарит сотрудников полиции за добросовестную работу 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В УМВД России по г. Нижневартовску поступило письмо от местной жительницы Лидии Зазвоновой. В нём она благодарит сотрудников отдела полиции №1 УМВД России по г. Нижневартовску за добросовестную работу.
«Я обратилась к правоохранителям с заявлением о причинении мне телесных повреждений зятем. Избив меня, он скрылся в неизвестном направлении. После произошедшего конфликта, я вынуждена была проходить лечение в течение двадцати дней в лечебном учреждении города. Дознаватель Гузель Пахомова и ее руководитель Лилия Гилева с пониманием и особой душевностью отнеслись к моему несчастью. Ими была проделана колоссальная работа по розыску, сбору доказательств и привлечению к ответственности виновного».
Спасибо за чуткость, профессионализм и неравнодушие к чужой беде!
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В адрес начальника УТ МВД России по ДФО генерал-майора полиции Александра Кема поступило письмо со словами благодарности Инспекторы ДПС обнаружили во внедорожнике астраханца части незаконно добытых осетров и чёрную икру В Приморском крае выбрали лучшего инспектора по делам несовершеннолетних
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вышлет украинских дипломатов160
Вторая холодная война официально объявлена727
Россия усилила военную мощь в Сирии113
Названы заработки Пугачевой и Галкина за один концерт38
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ18
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение