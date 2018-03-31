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Прекращены полномочия кубанской судьи после проверки ФСБ
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Прекращены полномочия кубанской судьи после проверки ФСБ 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 31 марта — Новая Кубань. Рассмотрение заключения специальной комиссии было включено в повестку дня заседания, состоявшегося 30 марта.
Квалификационная коллегия судей приняла решение о применении санкций в отношении судьи Кореновского районного суда Калита Наталии Викторовны.
За совершение дисциплинарного проступка на нее наложено взыскание в виде досрочного прекращения полномочий с лишением седьмого квалификационного класса.
В анонсе вопросов повестки дня сообщалось, что дисциплинарное производство ведется «по результатам проверки информации заместителя начальника УФСБ России по КК».
* Судья из Краснодарского края может быть привлечена к ответственности после проверки ФСБ  Наталия Калита (Сай) была назначена на должность судьи Кореновского районного суда указом президента № 208 от 23 апреля 2015 года.
Согласно задекларированным сведениям о доходах и имуществе, за 2015 год она заработала 2 579 032,76 рублей, у неё в собственности находился жилой дом площадью 165,4 кв.м. и земельный участок площадью 647 кв.м., в пользовании — ещё 3 земельных участка и жилых дома. Наталия Викторовна является матерью троих детей.
За 2016 год Сай заработала гораздо меньше — 1 964 794 рублей, ситуация с недвижимым имуществом в собственности и пользовании осталась неизменной.
На сайте СудьиРоссии.рф о её работе оставлен один отзыв:
— Порядок поддерживает слабо, изготовление решений задерживает. Но в целом довольно адекватный подход, и мотивировочная часть решений. (грамматика и пунктуация автора сохранены, — прим «НК».
Обстоятельства совершенного судьей дисциплинарного поступка, послужившего поводом для проверки УФСБ региона, «Новой Кубани» пока не известны.
Наше издание продолжит следить за развитием событий.
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