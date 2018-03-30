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Заместитель Главы Ханты-Мансийска Ирина Черкунова приняла участие в заседании координационного совета по реализации социальной политики в отношении граждан старшего поколения…
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Заместитель Главы Ханты-Мансийска Ирина Черкунова приняла участие в заседании координационного совета по реализации социальной политики в отношении граждан старшего поколения… 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 2 часа назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
За последнее десятилетие численность лиц пенсионного возраста в автономном округе увеличилась в 2,1 раза и составляет 317,9 тыс. человек (19,9% населения). По прогнозу, к 2020 году в Югре пенсионеры по старости будут составлять 21,6% населения. Одно из закономерных последствий старения как социально-демографического процесса — рост потребности в социальных услугах.
О развитии и поддержке культурно-образовательных центров в муниципальных образованиях автономного округа рассказала директор окружного Дома народного творчества Елена Исламуратова: «В целях развития и поддержки художественно-творческой и просветительской деятельности для граждан старшего поколения в 2017 году учреждениями культурно-досугового типа реализован комплекс мероприятий, направленный на удовлетворение их культурных потребностей. В 2017 году в округе было проведено 2012 мероприятий, количество пожилых зрителей составило почти 160 тысяч человек».
В минувшем году только в Ханты-Мансийске культурно-досуговыми учреждениями было проведено 174 мероприятия, количество пожилых зрителей превысило 5200 человек. 64 пенсионера обучились компьютерной грамоте.
Всеволод Кольцов поставил задачу по привлечению югорчан старшего поколения к занятиям спортом, а также принять меры по развитию скандинавской ходьбы во всех муниципальных образованиях: «Это же малозатратный вид занятий — не надо строить стадионов, приобретать дорогостоящее оборудование. Занятия очень востребованы, поэтому надо дать всем возможность научиться этому». Об опыте популяризации занятий скандинавской ходьбой среди граждан старшего поколения рассказала заместитель директора департамента физической культуры и спорта Югры Софья Конух. По ее словам, работа с пожилыми гражданами ведется по двум направлениям: привлечение к систематическим занятиям по видам спорта и к участию в спортивно-массовых мероприятиях.
Как отметила Ирина Черкунова, в столице региона этому направлению уделяется пристальное внимание. В декабре 2017 года в Ханты-Мансийске прошла III Межрегиональная научно-практическая конференция «Повсеместное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“ среди всех категорий населения». В рамках этого мероприятия под руководством инструктора русской школы «скандинавской ходьбы» Натальи Казаковой проходил мастер-класс, в котором приняло участие 75 специалистов в области физической культуры со всего автономного округа.
По итогам VI Фестиваля пожилых людей Югры и XIX Спартакиады среди ветеранов спорта автономного округа окружной центр занял третье место.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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