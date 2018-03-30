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Из-за оттепели под водой оказались десятки улиц Нижнего Новгорода
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Из-за оттепели под водой оказались десятки улиц Нижнего Новгорода 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Коммунальные службы Автозаводского района продолжают вести работы по откачке воды. За прошедшие двое суток с центральных улиц и дворовых территорий района было откачано более тысячи кубометров воды, рассказал первый заместитель главы администрации Автозаводского района Сергей Лукоянов.
Уже откачана вода с проезжей части улиц Лесная, Политбойцов, Мончегорская, Автомеханическая, Космическая, Дьяконова, Прыгунова, Патриотов, проспекту Ленина, перекрестке улиц Пермякова и Дворовой, дороге вдоль Автозаводского дворца бракосочетания, а также с территорий многоквартирных домов по улицам Краснодонцев, Школьная, Бахтина, Береговая, Бубнова, Дьяконова, Газовская, Переходникова, Мончегорская, Поющева, Челюскинцев, 6-ой микрорайон, Львовская, Пермякова, Дворовая, проспектам Кирова, Ильича, Ленина.
Отметим, что за магистрали, центральные улицы и межквартальные проезды отвечает МУП «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района». Лужи во дворах — зона ответственности ТСЖ и домоуправляющих компаний.
«Вся информация о текущем положении аккумулируется в администрации района. Откачка талых вод продолжится вплоть до нормализации погодных условий и полной ликвидации мест наибольшего подтопления. Подать заявки на выполнение работ жители могут по телефонам 269-16-26 и 293-35-13», — сообщил первый заместитель главы администрации Автозаводского района.
Отметим, что за март с территории района вывезено более 16 тысяч кубометров снега.
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