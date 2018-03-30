Российский сайт для геев заблокировали за пропаганду гомосексуализма

«Роскомнадзор» заблокировал сайт Gay.ru за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Соответствующее уведомление размещено на самом портале.

В Роскомнадзоре сообщили, что информация на сайте, доступная всем желающим, может вызвать интерес к гомосексуальным отношениям у подростков, что «представляет реальную угрозу их здоровью». Как подчеркнули представители сайта, это решение было принято несмотря на то, что на главной странице есть пометка 18+.

Сайт Gay.ru был запущен в 1997 году и размещал развлекательную информацию, интересную представителям

ЛГТБ-сообщества

России действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей, предусматривающий штрафы до 200 тысяч рублей. В общих словах, он запрещает распространять информацию о привлекательности гомосексуализма и искаженного представления о равноправии традиционных и нетрадиционных пар.

30 марта Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма среди подростков. В случае его принятия нарушителям будут грозить штрафы в размере до 500 тысяч рублей.