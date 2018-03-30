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Российский сайт для геев заблокировали за пропаганду гомосексуализма
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Российский сайт для геев заблокировали за пропаганду гомосексуализма 

360tv.ru 2 часа назад
«Роскомнадзор» заблокировал сайт Gay.ru за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Соответствующее уведомление размещено на самом портале.
В Роскомнадзоре сообщили, что информация на сайте, доступная всем желающим, может вызвать интерес к гомосексуальным отношениям у подростков, что «представляет реальную угрозу их здоровью». Как подчеркнули представители сайта, это решение было принято несмотря на то, что на главной странице есть пометка 18+.
Сайт Gay.ru был запущен в 1997 году и размещал развлекательную информацию, интересную представителям
ЛГТБ-сообщества
В России действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей, предусматривающий штрафы до 200 тысяч рублей. В общих словах, он запрещает распространять информацию о привлекательности гомосексуализма и искаженного представления о равноправии традиционных и нетрадиционных пар.
30 марта Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма среди подростков. В случае его принятия нарушителям будут грозить штрафы в размере до 500 тысяч рублей.
Руководство Оксфордского колледжа в Великобритании одобрило инициативу студентов, выступавших за появление гендерно‐нейтральных туалетов. Теперь вместо привычных изображений, рядом с уборными висит табличка унисекс.
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