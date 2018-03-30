Ещё
Навальный с женой вылетели в Германию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Навальный с женой вылетели в Германию 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Оппозиционный политик Алексей Навальный вместе с супругой вылетели в пятницу во Франкфурт, сообщают источники.
Как передает «Ридус» со ссылкой на telegram-канал «Мышь в овощном», обещанная Навальным «помощь подмосковным борцам со свалками, конечно, дело важное, но не важнее пива с братвурстом».
«Остается также вопрос и о том, на какие средства безработный лидер оппозиции путешествует по Европе, но это уже пусть будет на совести самого политика», — отмечается в сообщении.
Ранее Навальный пытался принять участие в митинге у полигона «Ядрово» в Подмоссковье, однако, приехав на место и увидев, что местные жители якобы настроены в отношении него агрессивно, вернулся в Москву.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией вокруг полигона ТБО «Ядрово» в Волоколамске и получают информацию от правительства и руководства Московской области. До этого в МЧС сообщили, что спасатели раздают жителям подмосковного Волоколамска средства индивидуальной защиты из-за выбросов свалочного газа с полигона ТБО «Ядрово», на котором ранее произошел очередной выброс свалочного газа.
После массовых протестов местных жителей, жалующихся на неблагоприятную экологическую обстановку, губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. В ближайшее время будет объявлен конкурс на проект благоустройства полигона, где в настоящее время строят систему сбора биогаза.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Скотланд-Ярд придумал новое место отравления Скрипаля Эксперт назвал экологическую конференцию Грудинина пиаром Юлия Скрипаль пришла в сознание
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вышлет украинских дипломатов160
Вторая холодная война официально объявлена722
Россия усилила военную мощь в Сирии114
Названы заработки Пугачевой и Галкина за один концерт43
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ17
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение