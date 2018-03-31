Депутат Госдумы Костенко предлагает убрать закись азота из свободного доступа

По словам Костенко, поводом к разработке указанного законопроекта, послужили жалобы граждан на свободную продажу газа закись азота в качестве средства развлечения в местах массового скопления молодежи (ночных клубах и т.д.) и в интернете, где приобрести его может даже ребенок.

Согласно инструкциям, закись азота предназначена к использованию в медицине, автомобильной и пищевой промышленности. Но вдыхание закиси азота в небольших количествах, по данным экспертного исследования ГБОУ ВПО ПГФА Минздрава России, приводит к состоянию эйфории, сопровождающегося беспричинным смехом и галлюцинациями. Именно благодаря этим свойствам препарат стал широко известен в народе как «веселящий газ», который, тем не менее, обладает губительными (вплоть до летального) свойствами для жизни и здоровья граждан.

Однако продавцы закиси азота в интернете открыто пропагандируют его как безопасное средство развлечения, чем вводят потребителей, среди которых есть несовершеннолетние, в заблуждение.

«Проблема правового регулирования неограниченного оборота закиси азота неоднократно была в центре внимания СМИ, общественников и законотворцев. В публичном пространстве периодически широкий общественный резонанс получают случаи отравления, а также гибели молодых людей, возле тел которых правоохранители обнаруживают баллоны с закисью азота. Но, как правило, расследование таких случаев не приводит ни к каким результатам, так как привлечь к ответственности продавцов за нецелевое распространение закиси азота, в силу отсутствия на это прямого законодательного запрета не представляется возможным», — сообщила Наталья Костенко