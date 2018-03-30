В Ульяновске отремонтируют почти 300 детских площадок и посадят более 1000 деревьев

В ближайшие два месяца в Ульяновске посадят 1 тыс. 127 деревьев и 1 тыс. 797 кустарников. Также за это время планируется отремонтировать 298 детских площадок.

Работы будут выполнены в ходе весеннего месячника благоустройства города. По постановлению администрации, он начнется 2 апреля.

В планах местных властей за это время убрать 31 незаконную свалку, очистить от мусора и листвы магистрали, дворовые дороги, газоны, цветники, парки и скверы Ульяновска.

Кроме того, планируется установить 101 скамейку и садовый диван, 104 урны, благоустроить 773 клумбы, посадить цветники и газоны, вывезти 25,5 тысяч кубометров мусора, очистить 1053 чердака и подвала многоквартирных домов.

Не обойдут стороной и остановочные павильоны, 17 из них будут заменены.