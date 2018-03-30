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Ленобласть почти на 3% урезала траты на содержание органов власти
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Ленобласть почти на 3% урезала траты на содержание органов власти 

Ivyborg.ru 2 часа назад
За 2017 год Ленобласть сократила расходы на содержание органов исполнительной власти. Эту задачу поставил перед правительством губернатор Дрозденко.
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе правительства региона, расходы на содержание органов госвласти субъекта РФ в 2017 году составили 2,4% доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, что ниже норматива, установленного правительством РФ для Ленобласти, почти на 3% (2,6%).
Такой результат прежде всего связан с реализацией плана мероприятий по оптимизации расходов на содержание органов госвласти, который был принят губернатором Дрозденко. В этот план, помимо прочего, входили аудит и оптимизация использования зданий и помещений, усиление контроля за финансированием служебных командировок, а также оптимизация расходов на закупки товаров и услуг.
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